Притупила боль: бывшая жена-алкоголичка отметила приговор Ефремова бутылкой

Четвертая супруга Михаила Ефремова Ксения Качалина осталась без средств к существованию. Актриса очень расстроилась и с горя выпила шампанского.

Когда-то талантливая артистка и красивая женщина сегодня находится без работы и живет совершенно одна, не считая трех кошек. Кроме того, Ксения Качалина давно пристрастилась к выпивке.

Вынесенный 8 сентября Пресненским судом Москвы приговор ее знаменитому экс-супругу (восемь лет колонии общего режима – прим. ред.) за смертельное ДТП совсем расстроил женщину. Ведь теперь 49-летняя актриса не может рассчитывать на материальную помощь Михаила Ефремова, которую он раньше ей оказывал.

Оказалось, что дома у Ксении Качалиной уже давно не показывает телевизор, она практически не слушает радио, сообщает "Экспресс газета". Интернет же у нее отключили – скорее всего, за неуплату. О приговоре суда экс-супруга актера узнала от случайных людей. Выпитая бутылка шампанского, без которого она уже не мыслит свою сегодняшнюю жизнь, лишь на время притупила ее боль.

Напомним, артистка живет в квартире в центре Москвы, купленной ей в свое время Михаилом Ефремовым. У Ксении Качалиной есть дочь от актера – 19-летняя Анна Мария. Однако она давно живет отдельно, а со спивающейся матерью практически с ней не общается.

Как писали "Дни.ру", роковое ДТП случилось вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, Михаил Ефремов в пьяном виде за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель второго транспортного Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

