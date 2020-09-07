Помощники прокомментировал новость о заражении Харламова коронавирусом

Из-за пандемии коронавируса любое недомогание считают признаком COVID-19. Вероятно, поэтому в Сети заговорили о заражении Гарика Харламова новой инфекцией. Мол, болезнь юмориста стала причиной приостановки съемок шоу Comedy Club.
По словам помощника, юморист, который неважно себя чувствовал, сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Еще несколько людей, которые работают с Харламовым, подтвердили слова коллеги.
Напомним, этим летом Гарик заявил о разводе с Кристиной Асмус после восьми лет брака. Тогда артисты не стали сообщать причину расставания.
На прошлой неделе Харламов один проводил дочь Анастасию в первый класс. Асмус, которая была занята на съемках шоу "Золото Геленджика", не смогла прилететь в Москву. Актриса очень расстроена из-за этого. Она не могла сдержать слез.
Накануне Кристина рассказала, что август стал для нее "самым диким месяцем". Из-за плотного рабочего графика артистка похудела на несколько килограммов.
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