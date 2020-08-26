Наряженный во фрак с орденами Охлобыстин раздаст россиянам 16 килограммов золота

Для проекта телевизионщики уже отобрали более тысячи участников с разных уголков России в возрасте от 18 до 88 лет. Ловкие и смелые игроки шоу будут сражаться за ценный приз – килограмм чистого золота. На пути к драгоценному слитку им придется преодолеть множество препятствий. Например, героям шоу "Золото Геленджика" придется участвовать в соревнованиях по несуществующим видам спорта.
Для съемок проекта был построен целый тематический парк. Объект, занимающий огромную территорию, возвели всего за полтора месяца.
В Сети уже появились первые снимки с площадки шоу. На одном из них запечатлен ведущий, звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин. Интересно, что артист в рамках проекта появится в непривычном для поклонников виде.
Устроители шоу нарядили звезду в алый фрак, украшенный чем-то вроде ордена. Образ Ивана стилисты программы дополнили белой сорочкой, черным галстуком, цилиндром и туфлями в тон. Также Ивану нанесли яркий грим – веки и область под глазами выкрасили темными тенями.
Шоу "Золото Геленджика" будет состоять из 16 выпусков. У каждого эпизода будет свой победитель. Таким образом, телеканал ТНТ планирует разыграть 16 килограммов драгоценного металла.
Премьера программы "Золото Геленджика" состоится 13 сентября. Проект будет выходить каждое воскресенье в 19:00 мск на ТНТ.
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