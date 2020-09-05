"Добился своего": Охлобыстин "простился" с Ефремовым

Ближайший друг и коллега Михаила Ефремова высказался перед его судом. Артист считает ситуацию с актером "инсценированным суицидом".

Иван Охлобыстин поделился довольно мрачными мыслями на эту тему на своей странице во "ВКонтакте". Он считает, что его коллега сделал все, чтобы получить максимальный срок из-за участия в пьяном ДТП, повлекшим смерть человека.

"Мне этот инсценированный суицид как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер", – написал Иван Охлобыстин. Он добавил, что случившееся с актером является большим горем для всех его близких. По словам звезды, в день оглашения приговора Михаилу Ефремову 8 сентября друзья, родные и поклонники отправят на зону весомую часть своих сердец.

"Видимо, мы заслужили", – констатировал артист. Ранее он заявил, что Иван Охлобыстин, что тюрьма не принесет пользы Михаилу Ефремову, однако тот хочет в ней оказаться из-за "синдрома Раскольникова".

Как писали "Дни.ру", трагедия произошла 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Суд над артистом вызвал пристальное внимание СМИ и широкий общественный резонанс.

Напомним, на последнем заседании Пресненского суда Москвы Михаил Ефремов второй раз признал свою вину в трагедии. Первый раз он уже делал это, однако позже забрал слова обратно. На этот раз слово было последним. Гособвинение вынесло вердикт – 11 лет лишения свободы. 8 сентября прокурор вынесет приговор.

