Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Устроили бардак": народ обсуждает скандал с Джигурой на "Пусть говорят"
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"Устроили бардак": народ обсуждает скандал с Джигурой на "Пусть говорят"

Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
После того, как эпатажного ариста Никиту Джигурду, убежденного в невиновности Михаила Ефремова в смертельном ДТП, выгнали с ток-шоу "Пусть говорят", россияне разделились на два лагеря. Одни полностью поддерживают решение Первого канала, другие же считают, что актер – настоящий борец за правду, которого просто не хотят слушать.
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Артист представил на программе доказательства, но его отказались слушать. За свое шумное поведение Никита Джигурда был изгнан из студии.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Народ принялся обсуждать громкий скандал. "Устроили бардак. Все ищут камеры, слушают глухо-немо-слепых свидетелей. Есть экспертиза, которая устанавливает – есть потожировые следы и части эпителия Ефремова на водительской подушке безопасности или нет", "Конечно, можно сказать, что Джигурда сумасшедший, но тоже возникает куча вопросов, особо касаемо камер видеонаблюдения", "Джигурду изолировать надо", "Если таких не приглашать, никто смотреть не будет. А так сенсация и зрелище для скучающих домохозяек", – высказались пользователи Сети.

Напомним, во время недавнего слушания Михаил Ефремов признал свою вину в аварии, в которой погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Никита Джигурда, который выступает в защиту актера, считает, что его коллега сознался в содеянном, чтобы получить условный срок. Выступление звезды было весьма экспрессивным. Никто его не мог перебить. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов не выдержал и сделал замечание актеру, но тот продолжал устраивать беспорядок. Спустя некоторое время в студии появились охранники, которые вывели артиста.

Как писали "Дни.ру", 8 сентября должно состояться последнее судебное заседание по делу Михаил Ефремова. Тогда огласят приговор. Сторона обвинения просит отправить актера в колонию на 11 лет. Сам артист считает, что такое решение суда будет для него смертельным. По его мнению, он не доживет до конца срока.

Автор: 5 сентября 2020, 10:52 Источник: Yandex.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Нина
Ответить
Зачем вообще этого хохляндского урода приглашать на ТВ!
Светлячок
Ответить
Джигурда, мусор шоу бизнеса! Настолько противен, что выключаю телевизор!
Euroasia Euroasia
Ответить
А зачем вообще этого сатаниста пускать на ТВ.
1

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