"Устроили бардак": народ обсуждает скандал с Джигурой на "Пусть говорят"

После того, как эпатажного ариста Никиту Джигурду, убежденного в невиновности Михаила Ефремова в смертельном ДТП, выгнали с ток-шоу "Пусть говорят", россияне разделились на два лагеря. Одни полностью поддерживают решение Первого канала, другие же считают, что актер – настоящий борец за правду, которого просто не хотят слушать.



Артист представил на программе доказательства, но его отказались слушать. За свое шумное поведение Никита Джигурда был изгнан из студии.

Народ принялся обсуждать громкий скандал. "Устроили бардак. Все ищут камеры, слушают глухо-немо-слепых свидетелей. Есть экспертиза, которая устанавливает – есть потожировые следы и части эпителия Ефремова на водительской подушке безопасности или нет", "Конечно, можно сказать, что Джигурда сумасшедший, но тоже возникает куча вопросов, особо касаемо камер видеонаблюдения", "Джигурду изолировать надо", "Если таких не приглашать, никто смотреть не будет. А так сенсация и зрелище для скучающих домохозяек", – высказались пользователи Сети.

Напомним, во время недавнего слушания Михаил Ефремов признал свою вину в аварии, в которой погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Никита Джигурда, который выступает в защиту актера, считает, что его коллега сознался в содеянном, чтобы получить условный срок. Выступление звезды было весьма экспрессивным. Никто его не мог перебить. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов не выдержал и сделал замечание актеру, но тот продолжал устраивать беспорядок. Спустя некоторое время в студии появились охранники, которые вывели артиста.

Как писали "Дни.ру", 8 сентября должно состояться последнее судебное заседание по делу Михаил Ефремова. Тогда огласят приговор. Сторона обвинения просит отправить актера в колонию на 11 лет. Сам артист считает, что такое решение суда будет для него смертельным. По его мнению, он не доживет до конца срока.