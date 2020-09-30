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Исхудавшая Марина Александрова сообщила о тяжелой болезни

Исхудавшая Марина Александрова сообщила о тяжелой болезни

Марина Александрова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Александрова когда-то была артисткой с аппетитными формами, которые не могли никого оставить равнодушным. Теперь же артистка демонстрирует точеную фигуру, граничащую с анорексичной.
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Марина Александрова предстала перед популярным ведущим Иваном Ургантом в длинной красной юбке и свободном бежевом пиджаке. Темные волосы она убрала в гладкую прическу. Несмотря на некоторую мешковатость образа, наблюдательные поклонники обратили внимание, насколько худой выглядит Марина Александрова. Кто-то даже отметил, что лишние килограммы шли артистке куда больше, чем болезненная худоба.

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 Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

Между тем актриса призналась, что действительно болела. Марина подхватила коронавирус. К счастью, она еще легко отделалась – у нее была неострая форма заболевания. Александрова рассказала, что вначале у нее стала болеть голова. Причем, подчеркнула артистка, она никогда не страдала от головных болей. Дальше у нее пропало обоняние. А потом стали болеть и ныть мышцы. "Как будто ты тяжести перетаскал или перезанимался в спортзале. Но потом я пошла на поправку", – сообщила Марина Александрова.

Теперь, убеждена актриса, она может не бояться повторного заражения хотя бы некоторое время. "У меня же антитела. Так что я без переживаний съездила и приняла участие в "Кинотавре", – отметила артистка.

К слову, недавно на том самом "Кинотавре" разразился скандал. Якобы там случилась вспышка коронавируса. Будто бы все началось с режиссера Александра Молочникова, который будучи больным не только прошелся по красной дорожке киносмотра, но и презентовал собственную картину. Разумеется, там отметилось множество представителей отечественного кинематографа.

Потом появилась информация, будто заразилась его возлюбленная, комедийная актриса Екатерина Варнава. А затем поползли слухи, что коронавирус подцепили и некоторые другие известные артисты. Впрочем, сами они стали утверждать, что это неправда.

Автор: 30 сентября 2020, 16:33 Источник: "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
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Как изменилась Марина Александрова

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