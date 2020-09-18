"Как поганка": Александрову в купальнике распекли за бледность

В перерыве между красными дорожками и показами Марина Александрова решила отправиться на морскую прогулку. Знаменитость насладилась южным воздухом и ласковым солнцем на яхте.
На фоне живописного пейзажа Марина устроила фотосессию. Актриса позировала на палубе в черном купальнике. Надо ли говорить, что 38-летняя звезда выглядит потрясающе.
Комментаторы рассыпались в комплиментах. "Какая же вы идеальная. Марина, пожалуйста, только не делайте ни каких губ, бровей и тд. Вы очень красивая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это ж надо, такой красавицей родиться 😊 желаю Вам счастья", "Кажется это первое фото в купальнике за все время на странице😊 и то целомудренное 😍", – писали фанаты Марины.
Отметим, что злопыхатели тоже не дремали. "Вроде по югам ездит, а бледная как поганка", – обрушился на артистку с критикой недоброжелатель.
Ранее в интервью Марина Александрова признавалась, что не увлекается различными бьюти-процедурами. Свободное от работы время артистка предпочитает посвящать детям. Главным компонентом отличного внешнего вида знаменитость считает любовь к окружающим и к себе.
Впрочем, артистка следит за весом. Марина Александровна сторонница правильного питания. Знаменитость старается отслеживать рацион даже на гастролях и съемках.
"Есть здоровую вкусную пищу, жевать медленно, пить в нужное время, забыть о перекусах, два раза в неделю обязательно отказываться от ужина и получать удовольствие от приема пищи", – говорила Марина Александрова ранее.
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