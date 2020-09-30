"Сумасшедший роман": Панин об интрижке с несвободной Александровой

Актер Алексей Панин рассказал о романе с коллегой по цеху Мариной Александровой. Отношения длились всего месяц, тем не менее, оставили очень яркие воспоминания.

По словам артиста, за достаточно короткий срок он и Марина пережили такие чувства, которые многим и не снились. "У нас был сумасшедший роман и это не секрет", – сообщил Панин подписчикам личного микроблога.

Также знаменитость опубликовала архивное фото. На снимке Панин и Александрова сидят за праздничным столом. По словам Алексея, кадр - единственное материальное напоминание о Марине.

Напомним, звезды кино познакомились в 2006 году. Встреча знаменитостей состоялась на вечеринке в клубе "Кино". В тот момент Марина Александрова была несвободна: сожительствовала с коллегой по цеху Александром Домогаровым.

В одном из интервью Алексей говорил, что испытывал сильные чувства к актрисе. Его соперник тоже был по уши влюблен в Марину. Домогаров ревновал избранницу. В какой-то момент ситуация настолько накалилась, что между мужчинами чуть не произошла драка.

Бывшую зазнобу Алексей Панин вспоминает с теплотой. Актер считает, что Марина Александрова слишком талантлива, чтобы тратить время на участие в теленовеллах. По словам Панина, его экс-возлюбленная должна сниматься в "хорошем кино".