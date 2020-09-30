"Как хорошо, что я на тебе женился": мужу Божены Рынской понравилась свадьба

Божена Рынска отметила важную дату. Женщина не смогла скрыть свою грусть.

Два года назад Божена Рынска вышла замуж за своего давнего возлюбленного, известного политтехнолога, телевизионного деятеля Игоря Малашенко. Торжество состоялось в Москве, на церемонию были приглашены только самые близкие друзья. Несмотря на камерность события, свадьба прошла на высшем уровне, оставив приятное впечатление у гостей и новобрачных.

"Два года назад мы проснулись с Игорем поздно. Часов в одиннадцать. И он сказал: "Зюка, как хорошо что я на тебе женился". Ему понравилась свадьба. Он говорил об этом своим друзьям. И мы отчалили в отличное путешествие (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поделилась воспоминаниями Божена Рынска.

При этом она не скрывала, что ее муж тяжело воспринимал судебные разбирательства с бывшей супругой. Подливало масла в огонь и то обстоятельство, что дети от первого брака порвали с ним все связи. По всей видимости, все это настолько негативно сказалось на моральном состоянии Игоря Малашенко, что ему потребовалась помощь специалистов.

Но их старания оказались тщетны. В конце февраля стало известно о том, что Игорь Малашенко покончил с собой в Испании. Эта новость стала потрясением для Божены Рынской. "То, что эту историю большой любви ждет такая страшная развязка, я и помыслить не могла", – призналась светская львица, вспоминая день свадьбы.

Самое печальное, что менее чем через месяц после трагического ухода из жизни Игоря Малашенко, у него родилась дочь Женя. Этот ребенок появился на свет благодаря суррогатной матери. Божена не скрывала, что не раз пыталась сама выносить и родить ребенка, но все попытки оказались тщетны. Тогда пара и прибегла к помощи третьих лиц.