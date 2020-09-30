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"Как хорошо, что я на тебе женился": мужу Божены Рынской понравилась свадьба

Божена Рынска. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Божена Рынска отметила важную дату. Женщина не смогла скрыть свою грусть.
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Два года назад Божена Рынска вышла замуж за своего давнего возлюбленного, известного политтехнолога, телевизионного деятеля Игоря Малашенко. Торжество состоялось в Москве, на церемонию были приглашены только самые близкие друзья. Несмотря на камерность события, свадьба прошла на высшем уровне, оставив приятное впечатление у гостей и новобрачных.

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Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

"Два года назад мы проснулись с Игорем поздно. Часов в одиннадцать. И он сказал: "Зюка, как хорошо что я на тебе женился". Ему понравилась свадьба. Он говорил об этом своим друзьям. И мы отчалили в отличное путешествие (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поделилась воспоминаниями Божена Рынска.

При этом она не скрывала, что ее муж тяжело воспринимал судебные разбирательства с бывшей супругой. Подливало масла в огонь и то обстоятельство, что дети от первого брака порвали с ним все связи. По всей видимости, все это настолько негативно сказалось на моральном состоянии Игоря Малашенко, что ему потребовалась помощь специалистов.

Но их старания оказались тщетны. В конце февраля стало известно о том, что Игорь Малашенко покончил с собой в Испании. Эта новость стала потрясением для Божены Рынской. "То, что эту историю большой любви ждет такая страшная развязка, я и помыслить не могла", – призналась светская львица, вспоминая день свадьбы.

Самое печальное, что менее чем через месяц после трагического ухода из жизни Игоря Малашенко, у него родилась дочь Женя. Этот ребенок появился на свет благодаря суррогатной матери. Божена не скрывала, что не раз пыталась сама выносить и родить ребенка, но все попытки оказались тщетны. Тогда пара и прибегла к помощи третьих лиц.

Автор: 30 сентября 2020, 13:37 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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