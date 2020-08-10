Божена Рынска продает последнее для важной операции

45-летняя колумнистка призналась, что долгое время не решалась пойти к врачу. В то время как Божена уже несколько лет жила с постоянными болями в животе, она только сейчас смогла получить профессиональную помощь.
Стоит отметить, что проблемы со здоровьем стали интересовать журналистку после того, как она решила свои сердечные дела. Божена Рынска долгое время переживала о молодом человеке и его психическом состоянии.
Теперь светская обозревательница подумала о себе и выяснила, что нуждается в медицинской помощи. Божена обратилась к одному из самых опытных врачей-гинекологов в столице.
Сейчас Рынска лежит под капельницами и отходит после преждевременной госпитализации.
"Я в последний год неоднократно говорила Игорю, что у меня болит живот. Он выказывал поразительное равнодушие. Раньше не было такого", – откровенно призналась журналистка.
Божена рассказала, что из-за бушующей пандемии коронавируса ее бюджет претерпел серьезные изменения, поэтому ей пришлось ухитриться для того, чтобы достать деньги на операцию.
Ради того, чтобы оплатить хирургическое вмешательство, стоимостью в 200 тысяч рублей, Рынска была вынуждена продать любимую картину.
По словам журналистки, сейчас она чувствует себя намного лучше. Божена планирует заниматься своим здоровьем и не пропускать ежегодное обследование.
Следующий шаг – отладить всю систему идеально, сделать почти все обследования, кроме самого дорогого. Светская дива уже записалась на маммографию и сдачу необходимых анализов.
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