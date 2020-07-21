Рынска после смерти мужа отказалась от секса "по переписке": Предпочитаю живьем

По словам вдовы политолога Евгения Малашенко, все сообщения от разгоряченных ухажеров похожи друг на друга. Она привела в пример двух подруг. Одна из них терпеть не может подобного рода сообщения, но все равно вступает в пошлую игру из-за страха быть отвергнутой. Девушка уверена, что, если не ответит взаимностью на похабщину, ее променяют на более сговорчивую любовницу.
Вторая знакомая Божены Рынски, наоборот, сразу отсекает попытки перейти к эротике по переписке. Подруга заявляет мужчинам, что сексом надо заниматься воочию, а не по СМС. Правда, говорит журналистка, эта девушка особым спросом у кавалеров не пользуется.
Молодая вдова отметила, что относится ко второму лагерю. "Сообщаю, что меня совсем все это не штырит, я предпочитаю живьем", – делится Божена Рынска.
Журналистка также решила порассуждать на тему половых органов. Например, она не понимает, как отвечать на вопрос после десяти лет брака, по нраву ли ей то, что у супруга в штанах. "Если женщины вам отвечают, значит, хотят понравиться через силу ", – подытожила вдова Евгения Малашенко.
Напомним, муж Божены Рынски покончил с собой полтора года назад. Последнее время он страдал от депрессии. Позднее светская львица воспользовалась услугами суррогатной матери, чтоб родить дочь от умершего мужа. Некоторые считают, что девочка нужна журналистке лишь для того, чтобы побороться за наследство.
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