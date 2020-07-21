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Рынска после смерти мужа отказалась от секса

Рынска после смерти мужа отказалась от секса "по переписке": Предпочитаю живьем

Божена Рынска. Фото: Anton Belitsky / Anton Belitsky / www.globallookpress.com
Божена Рынска в личном блоге порассуждала на тему интимной переписки. Секстинг – так это сейчас называют – абсолютно не устраивает звезду. Она призналась, что почти все женщины ненавидят "сексуальный флуд".
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По словам вдовы политолога Евгения Малашенко, все сообщения от разгоряченных ухажеров похожи друг на друга. Она привела в пример двух подруг. Одна из них терпеть не может подобного рода сообщения, но все равно вступает в пошлую игру из-за страха быть отвергнутой. Девушка уверена, что, если не ответит взаимностью на похабщину, ее променяют на более сговорчивую любовницу.

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 Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Вторая знакомая Божены Рынски, наоборот, сразу отсекает попытки перейти к эротике по переписке. Подруга заявляет мужчинам, что сексом надо заниматься воочию, а не по СМС. Правда, говорит журналистка, эта девушка особым спросом у кавалеров не пользуется.

Молодая вдова отметила, что относится ко второму лагерю. "Сообщаю, что меня совсем все это не штырит, я предпочитаю живьем", – делится Божена Рынска.

Журналистка также решила порассуждать на тему половых органов. Например, она не понимает, как отвечать на вопрос после десяти лет брака, по нраву ли ей то, что у супруга в штанах. "Если женщины вам отвечают, значит, хотят понравиться через силу ", – подытожила вдова Евгения Малашенко.

Напомним, муж Божены Рынски покончил с собой полтора года назад. Последнее время он страдал от депрессии. Позднее светская львица воспользовалась услугами суррогатной матери, чтоб родить дочь от умершего мужа. Некоторые считают, что девочка нужна журналистке лишь для того, чтобы побороться за наследство.

Автор: 21 июля 2020, 04:12 Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
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