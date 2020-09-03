Любовник доставил Бледанс неожиданное удовольствие

Избранник сделал сюрприз Эвелине Бледанс. Актриса призналась, что это стало для нее лучшим подарком.

Артистка рассказала в своем инстаграм-аккаунте романтическую историю. Недавно она уехала по работе в Сочи, взяв с собой сына Семена. Мальчик очень устал от посещения мероприятий, и Эвелине Бледанс было сложно найти общий язык с ребенком.

Когда мама с сыном пошли утром на море, она получила сообщение от возлюбленного, из которого стало понятно, что он недалеко и наблюдает за ней. Оказалось, что мужчина оставил работу и прилетел на пару дней к Эвелине Бледанс из Москвы.

"Потому что он знал, как мне нужна была его поддержка, и как меня это может обрадовать… И в этот момент не было лучшего подарка для меня, чем почувствовать, с какой заботой обо мне он организовал это", – поделилась счастливая знаменитость. При этом 51-летняя телезвезда добавила, что возлюбленные всегда должны делать друг другу приятные сюрпризы.

Артистка уверены, что такие неожиданные приятные поступки укрепляют отношения в паре. Эвелина Бледанс призналась, что она, как и все женщины, очень любит сюрпризы.

Отметим, что актриса тщательно скрывает свою личную жизнь. Она трижды была замужем. Напомним, в конце августа она впервые приоткрыла завесу тайны. По словам Эвелины Бледанс, она уже два года счастлива в отношениях с мужчиной, имя и лицо которого не раскрывает. Своего нового спутника она считает идеальным.