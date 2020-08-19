Бледанс назвала виновного в крахе своего третьего брака

Эвелина Бледанс в личном блоге рассказала, почему распался ее брак с Александром Семиным. Пара рассталась три года назад, но причина до сих пор неясна.

По словам актрисы, было сложно сохранить семью, так как супруга везде узнавали. Пристальное внимание поклонников и прессы не нравилось продюсеру. Как отметила звезда, муж не мог даже спокойно отправиться на деловую встречу – его тут же подозревали в изменах.

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Внимание к личной жизни Эвелины Бледанс повысилось как раз после свадьбы с Александром Семиным и поздней беременности. Актриса в 43 года родила сына Сему. Ребенок появился на свет с синдромом Дауна, однако такой диагноз не напугал родителей. Они делали и делают все, чтобы малыш рос счастливым.

Три года назад пара распалась, однако артистка еще долго притворялась, что все хорошо. О разводе она сообщила, когда стало понятно, что у бывшего мужа появилась новая женщина. Наконец Эвелина Бледанс назвала одну из причин, почему Александр Семин решил развестись.

По словам актрисы, их семью преследовала фанатка, которая пыталась обратить на себя внимание довольно странными способами. Однажды она появилась с разбитым лицом на просторах Сети и заявила, что синяки – дело рук мужа Эвелины Бледанс. И таких историй накопилось немало. Актриса боится рассказывать о личной жизни, так как опасается последствий.