Бледанс откровенно рассказала о новом романе: Я просто счастлива

Эвелина Бледанс развелась больше трех лет назад, однако еще долго поддерживала иллюзию, что у нее все хорошо. После расставания она не делилась подробностями романов, однако, наконец, решила рассказать, что счастлива.

Знаменитость накануне раскрыла причины, по котором распался ее третий брак. Как оказалось, Александр Семин устал от пристального внимания прессы, именно поэтому теперь актриса старается оберегать личную жизнь от посторонних глаз.

Как отметила Эвелина Бледанс, она решила раскрыть подробности очередного романа, потому что верит, что ее история кого-нибудь вдохновит. Основной посыл публикации актрисы в том, что любая женщина в любом возрасте может стать счастливой и любимой.

По словам звезды, она никогда не была обделена мужским вниманием – ухажеров хватало, причем почти все сразу звали замуж. Как отметила Эвелина Бледанс, секрет успеха в том, чтобы осознать свою ценность и значимость.

Актриса заявила, что в ее жизни появился тот самый человек: любящий, заботливый и очень близкий. По словам звезды, они вместе уже несколько лет, и это делает ее невероятно счастливой. Артистка уверяет, что любит и любима.

Эвелина Бледанс не стала назвать имя своего избранника. Она добавила, что решилась на разговор о личном, так как многие думают, что она одинока. Сейчас звезда с уверенностью может сказать, что ее счастье с ней и его не спугнуть.