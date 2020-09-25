"Скорее бы": Барановская показала свадебное платье

Телеведущая спровоцировала слухи о своей скорой свадьбе. Однако, прочитав ее пост, понятно, что это кадры с рекламных съемок.
Подписчики немного разочаровались. После расставания звезды с футболистом Андреем Аршавиным они ждут не дождутся, когда же Юлия Барановская выйдет замуж.
Белое платье с пышной юбкой и кружевным верхом произвело на фолловеров приятное впечатление. Знаменитость оставила волосы распущенными, уложив их волнами. "Скорее бы уже свадьба Юлии!" – высказались пользователи соцсети.
Но, судя по всему, ждать этого важного события придется долго. Недавно Юлия Барановская рассталась с избранником после нескольких лет отношений. На вопрос о причине разрыва ведущая ответила, что никто никого не бросал, а "просто так получилось".
Известно, что теледива мечтает сыграть пышную свадьбу с большим количеством гостей. Но для начала ей надо найти надежного мужчину, который будет готов взять на себя ответственность за трех детей Юлии Барановской.
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