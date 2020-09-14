Барановскую пристыдили за откровенный наряд: Да уж вышла бы в купальнике!

Юлия Барановская накануне посетила праздник в честь дня рождения своего друга и гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетярова. Для выхода в свет артистка выбрала соблазнительный образ.

Ведущая шоу "Мужское и женское" надела черное блестящее платье в пол. Спереди у наряда предусмотрен пикантный разрез до бедра, а на спине – глубокий вырез почти до копчика. Образ дополнили туфли-лодочки серебряного цвета и яркий макияж.

В подписи к видео Юлия Барановская поздравила коллегу с важной датой и поблагодарила за прекрасный праздник. Поклонники скептически отнеслись к внешнему виду телеведущей. Некоторые даже сравнили диву с Моргенштерном, который недавно вышел на сцену получать премию "Женщина года" в подобном платье.

"Да уж вышла бы в купальнике ! так и хочешь себя оголенной показать мамаша троих", "Лучше бы на вопросы отвечала, чем красоваться", "Надоела... Иди домой", "При всей симпатии к Юле, с такой спинкой у платья волосы лучше б было убрать наверх, ну и разрез спереди спорный, так как спина открыта и присутствует драпировка, да и открывать по законам жанра нужно что-то одно", "Моргенштерн", – написали в комментариях.

Напомним, Юлия Барановская старательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. В интервью артистка призналась, что не так давно рассталась с парнем, с которым встречалась около двух лет. По словам звезды, она будет готова представить миру своего мужчину только после свадьбы.