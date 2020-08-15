"Кусай локти, Аршавин": Барановская призналась в любви

Экс-супруга Андрея Аршавина выразила любовь к сыну в своем микроблоге. Юлия Барановская поздравила ребенка с Днем рождения.



Звезда разместила в Инстаграм ролик с сыном Арсением и добавила к нему текст с чувственными признаниями. "Моя любовь, мое чудо, мое счастье, мое все", – написала Юлия Барановская. На видео мальчик энергично танцует в праздничной непринужденной атмосфере. Он одет в серый брючный костюм и белую футболку.



"Я полностью в тебе уверена, даже когда ты висишь на краю пропасти или скачешь по скалам (замершее в этот момент сердце не в счет), зато ты никогда не поворачиваешь назад.", – выразилась счастливая мать. Звезда наказала сыну уверенно идти вперед, очаровывая всех на своем пути.

Фанаты Юлии Барановской присоединились к ее поздравлению и добавили к посту свои реплики. Некоторые даже обратились в комментариях к Андрею Аршавину и посоветовали ему кусать локти из-за расставания с женой.

Многие фолловеры микроблога оценили танцевальный талант юного именинника. "Как же он круто танцует", "Молодчинка! Танцор диско!", "Вот именно на этом видео я офигела, как он двигается круто, какая харизма", – написали пользователи Сети.

Напомним, что сейчас телеведущая отдыхает с детьми в Краснодарском крае. Дочь Юлии Барановской Яна опробовала экстремальный аттракцион.