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Шоу-бизнес

"Зачем?": голая Екатерина Волкова вызвала шок

Екатерина Волкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Екатерина Волкова поразила россиян смелым поступком. Она обнародовала снимок, на котором предстала совершенно обнаженной.
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46-летняя знаменитость выложила кадр в своем инстаграм-аккаунте. Сделала это артистка в честь профессионального праздника фотографов.

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 Екатерина Юрьевна Волкова

Екатерина Юрьевна Волкова актриса

Екатерина Волкова сообщила, что ее снимал друг и, разбирая архивы, нашел данный снимок. Реакция фолловеров не заставила себя долго ждать. Многие пришли в шок от такого поступка артистки.

Некоторые пользователи соцсети осудили звездную многодетную маму за чрезмерную откровенность. Они считают, что женщина не должна показывать "свою тайну" публично. "Зачем?", – вопрошают подписчики.

Однако нашлись и те, кому снимок Екатерины Волковой вовсе не показался пошлым. Они пришли к выводу, что на нем актриса выглядит вполне целомудренно. Поклонники одарили комплиментами звезду за точеную фигуру. "Идеальная Афродита", "Очень женственно и не вульгарно, приятно смотреть", – отметили пользователи соцсети.

Автор: 14 июля 2020, 04:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды похвастались стройной фигурой на пляжах

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