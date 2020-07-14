"Зачем?": голая Екатерина Волкова вызвала шок

46-летняя знаменитость выложила кадр в своем инстаграм-аккаунте. Сделала это артистка в честь профессионального праздника фотографов.
Екатерина Волкова сообщила, что ее снимал друг и, разбирая архивы, нашел данный снимок. Реакция фолловеров не заставила себя долго ждать. Многие пришли в шок от такого поступка артистки.
Некоторые пользователи соцсети осудили звездную многодетную маму за чрезмерную откровенность. Они считают, что женщина не должна показывать "свою тайну" публично. "Зачем?", – вопрошают подписчики.
Однако нашлись и те, кому снимок Екатерины Волковой вовсе не показался пошлым. Они пришли к выводу, что на нем актриса выглядит вполне целомудренно. Поклонники одарили комплиментами звезду за точеную фигуру. "Идеальная Афродита", "Очень женственно и не вульгарно, приятно смотреть", – отметили пользователи соцсети.
Популярные темы форума
Девушка весит 89 кг
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Психопатка и эмпатия
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Нянька шпилится с афганцем
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Разбаловали мужиков дуры!Вот почитайте,что они пишут ,про кормление ребёнка!
Как давно у вас был интим
Цымбалюк - Романовская умницо, пионистко, красавицо, пионэрко занимается чёрной магией?