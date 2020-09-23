Костенко бросила Тарасова ради работы

Последние несколько лет Анастасия Костенко провела в декрете – у них с Дмитрием Тарасовым родились две дочери. Наконец, футболиста пригласили выступать за "Рубин", а модель стала телеведущей.

Девушке доверили вести программу "Ак Барс Шоу", и одним из гостей стал ее супруг. Как выяснилось, спортсмен очень даже рад, что возлюбленная оторвалась от пеленок и вышла на работу. Правда, теперь из-за напряженного графика они меньше времени проводят вместе. "Стал ее реже видеть", – пожаловался Дмитрий Тарасов.

Контракт футболиста с казанским "Рубином" действует до декабря этого года, но он надеется, что ему удастся задержаться в команде подольше. Как оказалось, паре очень нравится в Татарстане. У спортсмена получилось наладить дружеские отношения с коллегами и тренером. Он признался, что Леонид Слуцкий постоянно над ним подшучивает – например, на тему бывшей футболиста, Ольги Бузовой.

После того, как Анастасия Костенко стала ведущей "Ак Барс Шоу", Дмитрию Тарасову приходится самому часто оставаться с девочками. Как оказалось, даже на запись программы он пришел вместе с Миланой, а вот Еву оставил дома с няней – малышке еще нет и года, поэтому важно соблюдать режим.

Напомним, недавно Анастасия Костенко подала в суд на алименты. Как оказалось, это было сделано ради того, чтобы первая супруга футболиста не могла претендовать на большие выплаты на содержание общей дочери.

Поклонники ополчились на модель. Они считают, что подобное недопустимо, ведь рано или поздно девушка может оказаться на месте той самой бывшей и выпрашивать деньги на детей.