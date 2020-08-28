Мать Костенко плюнула в ненавистников дочери: Мерзкие и уродливые

Девушка всегда крайне болезненно реагировала на выпады в сторону своей семьи. Она неоднократно удаляла страницу в "Инстаграм", писала гневные посты, посвященные хейтерам, пыталась оправдываться, но армия ненавистников все равно росла.
Очередной всплеск негатива Анастасия Костенко получила после того, как подала в суд на алименты. Теперь Дмитрий Тарасов должен выплачивать жене ежемесячные пособия на детей. Правда, сделано это было не потому, что спортсмен отказывался обеспечивать семью, а для того, чтобы бывшая жена отстала от него и перестала требовать больших денег на общего ребенка.
Мать Анастасии Костенко во всем поддерживает дочь и негативно высказывается в адрес прошлых женщин зятя. По ее мнению, аппетиты первой супруги Дмитрия Тарасова зашкаливают.
Впрочем, Виктория Щербакова не упускает момента, чтобы плюнуть и в сторону хейтеров модели. Например, недавно она сравнила их с жабами, которые захлебываются в собственном болоте. После общения с ненавистниками хочется все подвергнуть санобработке. "Мерзкие и уродливые, глупые и беспринципные", – говорит мать Анастасии Костенко.
Пользователи Сети, конечно, советуют Виктории поумерить пыл. Тем более, что всегда есть шанс, что Настя может оказаться на месте остальных бывших жен Дмитрия Тарасова.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.