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Эвелина Бледанс пожаловалась на нехватку секса

Эвелина Бледанс пожаловалась на нехватку секса

Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущая призналась, что хочет заниматься сексом, забыв о работе. Эвелина Бледанс считает, что мужчины изменились.
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Звезда поделилась сокровенными мыслями и желаниями. 51-летняя теледива заявила, что испытывает тягу к сексу и недостаток мужской заботы. По словам Эвелины Бледанс, она обеспечивает себя сама и работает не покладая рук.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Я хочу отдыхать на море, капризничать, кушать фрукты и заниматься сексом!", – сообщила телеведущая. Она рассказала, что исполнить эти желания ей мешает усердная работа, которую она не может оставить, так как обходится без финансовой помощи мужчин. Женщина призналась, что устала быть сильной и ей стало сложнее зарабатывать деньги.

Эвелина Бледанс считает, что поведение мужчин с годами поменялось не в лучшую сторону. Звезда считает, что представители мужского пола стали жадными и перестали радовать женщин дорогими подарками. Теледива полагает, что для современных кавалеров уже не модно приводить возлюбленных в ювелирные магазины, а в бары и парилки женщин они всегда готовы пригласить. Эвелина разочарована изменениями, которые произошли в мужских принципах.

Напомним, что телеведущая в разводе с 2017 года. Семену, одному из сыновей женщины, был поставлен диагноз "синдром Дауна". Эвелина Бледанс стойко переносит испытания судьбы и активно делится новостями о своей жизни в инстаграм-канале.

Автор: 20 сентября 2020, 10:46 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой

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