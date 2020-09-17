Стало известно о романе Эвелины Бледанс с сыном Софии Ротару

Эвелина Бледанс стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка рассказала о том, что у нее были отношения с единственным сыном певицы Софии Ротару Русланом Евдокименко.

По признанию Эвелины Бледанс, она сошлась с сыном певицы Софии Ротару, когда проводила в армию своего тогдашнего парня. "Плакала у военкомата. Но недолго. Я вообще такая взбалмошная, влюбчивая. Иногда думаю: все, утихомирься уже. Что же ты влюбляешься постоянно, ты же приличная девушка!" – с улыбкой рассказала актриса.

Она подчеркнула, что с Русланом Евдокименко у них были несерьезные отношения. "Мы дружили и, может быть, даже обнимались под подъездом. Немножечко. Мы были маленькие еще с Русланом. Мы с ним что могли? Только скромно поцеловаться. Это все, что могли себе позволить", – объяснила артистка.

Эвелина Бледанс вспомнила, что сын Софии Ротару выглядел очень представительно. "Он был конкретный мажор, нарядный такой. С хорошей машиной, которую он таскал у родителей", – вспомнила Эвелина.

Она отметила, что в то время для нее куда важнее романа с сыном Софии Ротару было поступить в театральный институт. А вскоре влюбленные расстались. К слову, Эвелина Бледанс вскоре добилась своей цели: она переехала в Санкт-Петербург, поступив в ЛГИТМиК.

Отметим, что Эвелина Бледанс была замужем три раза.Последним супругом актрисы был музыкант и продюсер Александр Семин. У пары родился сын Семен с синдромом Дауна, в котором родители души не чают. С виду семья казалось практически идеальной. Однако спустя семь лет брака супруги все-таки разошлись.

Отметим, что не так давно бывший муж Эвелины Бледанс снова женился. А еще у него родилась дочь. Однако, в отличие от экс-супруги, Александр Семин ведет закрытый образ жизни, предпочитая не выставлять напоказ ее подробности.