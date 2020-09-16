Бледанс указала на разрушившую ее третий брак женщину: Она уже поплатилась

Эвелина Бледанс стала новой гостьей шоу "Судьба человека". Она рассказала Борису Корчевникову о том, почему распался ее третий брак.

Последним супругом актрисы был музыкант и продюсер Александр Семин. У пары родился сын Семен с синдромом Дауна, в котором родители души не чаяли. С виду семья казалось практически идеальной. Однако спустя семь лет брака они все-таки разошлись.

Эвелина Бледанс в эфире шоу "Судьба человека" отметила, что причин было несколько. Например, супругу очень не нравилось, что папарацци постоянно его преследовали. Он даже не мог спокойно провести деловую встречу в кафе – тут же начинали снимать на камеру и шептаться.

Второй причиной стала неадекватная няня, которую пара наняла для особенного Семена. В 2015 году Алена Волкова обвинила Александра Семина в избиении. Она опубликовала в личном блоге несколько снимков с синяками и перебинтованной головой. Эвелина Бледанс опровергла эту информацию. Актриса назвала девушку больной фанаткой, которая решила воспользоваться звездной семьей в мошеннических целях.

Как призналась звезда в студии шоу "Судьба человека", Алена еще долго звонила мужу по ночам и грозила, что покончит с собой. Конечно, эта ситуация сильно повлияла на отношения пары. По словам Эвелины Бледанс, она пыталась сохранить и скрепить брак, но в итоге ничего не вышло.

Актриса добавила, что мошенница уже поплатилась за свой поступок. "У нее теперь нехорошая болезнь", – подытожила звезда.