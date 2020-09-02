Билан вышел на связь после слухов о страшном диагнозе

Дима Билан уже неделю лечится в больнице от бронхита. По его словам, врачи разрешили выходить на улицу.
38-летний артист ранее рассказал в своем "Инстаграм", что после поездки в Крым у него поднялась температура и началась слабость.
Тогда после проведения всех необходимых тестов коронавирус ему не подтвердили. Однако медики диагностировали пневмонию и сказали, что лечиться придется долго. Сегодня же певец объявил, что у него бронхит.
"Пожалуй, выйду на улицу и на солнце, после недели заточения в палате (бронхит лечу)!" – написал Дима Билан.
При этом в "Сторис" своего аккаунта Дима продолжает активно работать и анонсирует новые проекты, в том числе "Куртки Кобейна" и "Люди на эскалаторах".
В комментариях поклонники принялись поддерживать певца. Однако некоторые продолжают злостно утверждать, что у артиста ВИЧ, поэтому он и болеет так часто. Мол, обострились все хронические недуги.
"Выздоравливай скорее!"; "Так страшно, когда нечем дышать!"; "По слухам, у Димки ВИЧ, отсюда и все обострения чуть ли не всего", – говорят фанаты.
Ранее "Дни.ру" публиковали статью о том, что у певца подозревают вирус иммунодефицита человека. Однако эта информация не подтверждена официально и остается слухами. При этом артист подчеркнул, что всем людям свойственно болеть, а он тоже человек.
Популярные темы форума
Грязные носки
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Накипело
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Обо всем
Не обуздание желания