"ВИЧ, отсюда и все обострения": сдавшему Билану поставили диагноз

В Сети распространилось мнение, что Дима Билан скрывает от публики шокирующий диагноз. "ВИЧ… нельзя так работать", "По слухам да, у Димки ВИЧ, отсюда и все обострения чуть ли не всего", – выразились фанаты. Пользователи Сети надеются, что звезда сможет восстановить иммунную систему и со всем справиться. Они сожалеют, что кумир вынужден страдать из-за регулярных проблем со здоровьем.
Подозрения поклонников артиста не подтверждены официально, поэтому остаются обычными слухами. Певец стал нередко попадать на больничную койку по разным причинам, и его фанаты решили, что симптомы ВИЧ вполне соответствуют состоянию Димы Билана.
Зимой этого года у знаменитости был тур по Германии, во время которого самочувствие певца сильно ухудшилось. Тогда Дима Билан не стал называть причину недуга, так как не хотел вдаваться в подробности. Артист подчеркнул, что всем людям свойственно болеть, а он тоже человек.
У поп-звезды серьезные проблемы с желудком, но посещать ему приходится не только гастроэнтеролога. В 2017 году у знаменитости диагностировали пять межпозвоночных грыж. "У меня были адские боли", – признавался Билан. В 2019 году у певца был двойной перелом ноги, после которого ему пришлось ходить на костылях, а затем и с тростью.
В настоящее время поражены еще и легкие артиста. Как писали "Дни.ру", Дима Билан борется с пневмонией. Это крайне серьезная болезнь, которая ставит под угрозу жизнь поп-кумира.
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