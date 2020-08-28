Специалист о состоянии Димы Билана: Это крайне серьезная болезнь

Дима Билан угодил в больницу с воспалением легких после прогулки на катере в Ялте. Специалист-пульмонолог прокомментировал состояние популярного исполнителя. "Заниматься любой деятельностью при пневмонии совершенно неправильно, потому что это крайне серьезная болезнь даже вне ковида. К сожалению, от нее умирают до сих пор", – отметил эксперт.
При этом он не смог точно сказать, как скоро выздоровеет Дима Билан, поскольку не знает истории болезни. "Срок восстановления после неосложненной пневмонии при идеальном течении – три недели", – отметил специалист, при этом отметив, что это не означает, что все три недели больной должен лежать под капельницами.
Пульмонолог заключил, что к лечению воспаления легких нужно подходить крайне ответственно и серьезно, петь в таком состоянии точно не стоит. А ведь Дима Билан в своем обращении к многочисленной аудитории, лежа на больничной койке, признался, что переносил болезнь на ногах, не прервав череду выступлений.
"Из вас же никто, наверное, не заметил, что я работал все концерты с температурой 37,4-37,8. У меня была слабость и было плохо. Я же об этом никому не сказал. А с виду то кажется, что все прекрасно и замечательно", – с горечью отметил Дима Билан.
Впрочем, по признанию певца, он работал буквально на износ не только в физическом плане, но и моральном. Однако этого никто не замечал, поскольку артист предпочитает не показывать общественности, что происходит в его жизни.
"Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз я стоял с ангиной на концерте? Если кто-то считает, что это все дается просто так, – хрен, два, три, 15, 20 хренов лысых вам", – эмоционально высказался Дима Билан.
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