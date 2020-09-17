В шоу "Вечерний Ургант" сына Петросяна сравнили с животным

Иван Ургант в привычной ему манере обсудил нашумевшее фото, на котором предстал несовершеннолетний наследник юмориста вместе со своим 75-летним отцом. На фото юморист поднимает мальчика высоко над собой, радостно улыбаясь.
Ургант предположил, что папа пересказывает ему свои шуточки. Фактически ведущий посмеялся над фото, а коллега Урганта и вовсе сравнил его с мультперсонажем Симбой из "Короля Льва".
Евгений Петросян впервые опубликовал фото сына Вагана в своем "Инстаграм" 16 сентября, передает "Экспресс газета". Это объяснялось тем, что семья устала от кривотолков и слухов. Ребенок появился на свет в марте этого года. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова утверждает, что сама родила мужу ребенка, а свое интересное положение просто скрывала от общественности.
Ранее адвокат юмориста по имущественным вопросам Сергей Жорин рассказал, что сын Петросяна может стать миллионером, даже если его отец не напишет завещание. Мальчику в любом случае положено треть имущества юмориста, то есть около 300 миллионов рублей.
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