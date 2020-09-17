"Лицо стало похоже не пойми на что": звезда "Улиц разбитых фонарей" Половцев о проблемах с алкоголем

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А еще на улицах мне говорят "Георгич, привет!", "Здравия желаю, товарищ подполковник!", "Разрешите доложить!" Изначально я согласился на роль Соловца просто от безработицы – в те годы на студии вообще ничего не снималось! Конечно, тогда и подумать не мог, что все так обернется, ведь "Улицу разбитых фонарей" показывали 23 года в итоге. Были у меня и отдушины, когда играл не только полицейских – например, сериалы "Восьмидесятые" и "Диверсант. Конец войны", где можно было сделать что-то, отличное от образа майора или подполковника. Но было бы смешно отказываться от этой роли. Тем более, когда она столько лет гарантировано приносит какие-то деньги.

А когда почувствовали, что стали обеспеченным?

В "Улицах разбитых фонарей" поначалу я зарабатывал какие-то незначительные суммы и пытался попросить режиссера снять меня хотя бы на дальнем плане, чтобы получить немного еще за один съемочный день. Но потом, постепенно, я понял, что стал прилично зарабатывать.

Откладывать удавалось?

Я – человек предусмотрительный, потому что давно живу. Поэтому, слава богу, обеспечил себе "подушку безопасности". И когда весной началась пандемия, она очень помогла.

Кстати, как провели самоизоляцию?

У меня есть домик в деревне, где я проводил детство (сейчас актеру 62 года – Прим. ред.). Мы уехали туда всей семьей еще в апреле – сажали, поливали и пололи картошку, огурцы, помидоры. А перед отъездом в город успели и урожай собрать. Но далась нам самоизоляция, скажу честно, довольно тяжело. У меня двое маленьких детей – 4-летний сын Андрей и 3-летняя Яна. А детские сады в это время были закрыты. И времени на себя уже не оставалось. Так что иногда даже ругался, голос повышал и на детей, и на жену.

Знаю, что брак с ней для Вас – третий по счету. А с предыдущей супругой – актрисой, режиссером и продюсером Юлией Соболевской, которая сейчас тоже на "Амурской осени" – какие отношения?

Когда я сказал ей, что ухожу к другой женщине, Юля поступила очень мудро. Помню, как мы все вместе – я, она, моя новая жена Эсана – поехали к моим родителям. Я очень переживал, как это воспримет отец. Но когда он увидел, что Юля и Эсана хорошо общаются, то успокоился. С Юлей мы не просто остались в нормальных, человеческих отношениях, а дружим семьями. Иногда прихожу домой, а Эсана и Юля сидят на кухне, выпивают, закусывают. Если Юля ездит куда-то за границу, то непременно привозит какие-то вещи моим детям. А когда у меня были проблемы с алкоголем, то Юля и Эсана созванивались и решали, что делать.

Неужели вы пили?!

Я остановился только после появления маленьких детей. Просто вдруг понял, что уже и лицо стало похоже не пойми на что, и текст в голове не держу. А если продолжу в таком же духе, то это может плохо закончиться. Нынешняя моя жена сказала: "Давай-ка ты, дружок, годика три отдохни от выпивки". Я ответил: "Легко!" Почистился, сделал капельницу, и вот уже пять лет как спиртное в рот не беру. Знаете, лекарства, кодирования и подшивания – все это ерунда, пока ты сам не возьмешь себя в руки.

Елена Проклова и Александр Половцев. Фото: Дни.ру

В итоге сегодня дети могут вами гордиться – талантливый, известный, да еще и всегда трезвый отец-актер. Кстати, Ваш старший сын Степан Половцев тоже мелькал в сериалах, рекламе. Как сложилась его судьба?

Еще совсем ребенком он сыграл цесаревича в картине "Царевич Алексей". Потом снялся в рекламе всем известного сока и в нескольких сериях "Улицы разбитых фонарей". Но актерство – это не его. Ему не нравится публичность, он не любит, когда его узнают. Помню, как мы шли по главной улице Хельсинки, а навстречу нам – женщина с девочкой. И девочка громко говорит: "Мама, смотри, смотри, это же мальчик из сока!" Это стало последней каплей для Степана. С тех пор он отказывается сниматься.

А чем на хлеб зарабатывает?

Ему 29 лет, но никакого образования у него нет. У Степана была своя музыкальная группа. Потом был водителем автобуса. Работал и на съемках у его мамы – рабочим на площадке, помощником оператора, реквизитором. Он по своей природе трудоголик и с радостью берется за любую работу.

Но на Вашей шее не сидит?

В ноябре прошлого года он сделал меня дедушкой. Я спросил у него, есть ли у него деньги. Он ответил, что есть. Сейчас он старается быть более самостоятельным – даже живет в другом городе. Степан на себе теперь узнает, что такое содержать семью, воспитывать ребенка. Хотя еще несколько лет назад просил у меня помощи.

Автор: 17 сентября 2020, 13:11
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