"Припал к груди и начал рычать!": подруга известной певицы рассказала о приставаниях Тарзана

Подруга Валентины Легкоступовой внезапно разоткровенничалась. Она призналась, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко проявил незаурядные знаки внимания по отношению к ней.

Недавно Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, попали в скандал. Ходят слухи, будто стриптизер неверен своей жене. Якобы артист изменил Наташе с молодой актрисой и моделью Анастасией Шульженко. Клинический психолог, сексолог Елена Перелыгина не исключает, что измена могла случиться. Более того, женщина призналась, что и сама в свое время подвергалась приставаниям стриптизера.

Это случилось, когда они оказались в жюри одного из конкурсов красоты. Перелыгина обратила внимание, насколько Глушко нравится быть любимчиком дам. "В перерыве Тарзан специально вышел в зал, присел за барную стойку, чтобы оказаться в центре внимания. В беседе с женщинами он вел себя очень заинтересованно", – отметила Перелыгина.

Сергей Глушко не обделил ее своим вниманием. "В какой-то момент он очень откровенно припал к моей груди и начал рычать! Он прижался ко мне всем телом, чего я вовсе не ожидала. Я была даже несколько обескуражена... А Тарзан осыпал меня комплиментами. Говорил, что мы очень похожи: у нас одинаковые кудряшки", – вспомнила женщина, которая, у слову, была близкой подругой певицы Валентины Легкоступовой.

По мнению специалиста, если и была измена в отношениях Наташи Королевой и Сергея Глушко, то для них это не катастрофа. Эксперт объяснил: "Неспроста они живут так долго вместе. Они давно научились справляться со всеми неприятностями. Мне кажется, у Сергея с Наташей все хорошо. Когда у тебя муж – стриптизер, ты либо смиряешься с этим, либо живешь, как на вулкане. Я думаю, что Наташа действительно к этому привыкла. Она уже давно смирилась с тем, что внимание женщин к Тарзану – неотъемлемая часть ее жизни".