Предполагаемая любовница Тарзана со слезами обратилась к народу

Скандал вокруг личной жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко набирает обороты. После официальных выступлений артистов относительно шумихи решила сказать свое слово женщина, которая может быть тайной возлюбленной стриптизера.

Около недели назад Наташа Королева обратилась в полицию с жалобой на то, что пока она была в отпуске из ее дома пропали ювелирные украшения и большая сумма денег, причем в валюте. В преступлении подозревают двух женщин, которые заходили в гости к мужу артистки, стриптизеру Сергею Глушко.

Одной из них якобы оказалась некая Анастасия Шульженко, 28-летняя уроженка Краснодарского края, которая приехала в Москву, чтобы работать моделью и актрисой. Однако сама Настя уверена, что ее хотят очернить, ведь оказывается, что у нее с Сергеем Глушко якобы был роман. А когда об этом узнала Наташа Королева, то и появилось злополучное заявление в полицейском участке.

Специалисты отмечают, что отношения с мужем Наташи Королевой для Анастасии Шульженко действительно могут обернуться серьезными последствиями. Дело в том, что уже проводится проверка по заявлению певицы. Из ее дома якобы похищены драгоценности на сумму 5,2 миллиона рублей и наличные – три тысячи евро. Такой ущерб тянет на кражу в особо крупном размере. Виновный может сесть в тюрьму аж на десять лет.

Анастасия всерьез обеспокоена своим будущим, поэтому записала обращение. Она представилась и заявила, что в ее адрес от "небезызвестной пары" поступают оскорбления и обвинения. "Я прекрасно понимаю, что в наше время, чтобы обвинить человека, достаточно иметь определенный административный ресурс. Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно знакомых, друзей, связей, которыми они могут воспользоваться, чтобы достигнуть своих целей. Вы понимаете, о чем я говорю..." – со слезами сообщила женщина.

Она призналась, что некоторое время состояла в интимных отношениях с "Сережей", прекрасно понимая, что он женат. Однако Анастасия подчеркнула, что якобы никогда ничего от него не требовала и не пыталась афишировать их роман.

"Но сейчас со стороны его супруги, чтобы напугать меня или просто очернить, в Сети появилась информация, что я якобы совершила преступное деяние. Это незаконное обвинение в том, чего я не совершала! Я не исключаю, что во время следствия могут возникнуть какие-то искусственно созданные доказательства и провокационные действия..." – призналась Шульженко.

На этом фоне весьма подозрительно смотрится то, что, согласно некоторым данным, Наташа Королева пока даже не составила опись пропавших украшений.