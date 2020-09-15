Неожиданный поворот в деле оскандалившейся Наташи Королевой

Шумиха вокруг Наташи Королевой и Сергея Глушко не утихает. Сами супруги выступили с весьма жесткой позицией.

На днях Наташа Королева обратилась в полицию с заявлением, что из ее дома пропали драгоценности и внушительная сумма денег. Когда произошло ЧП, самой артистки дома не было. Зато там находился ее муж Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан. По некоторым данным, в отсутствие певицы к стриптизеру приходили две дамы, после визита которых и могло пропасть имущество. При этом якобы сам Сергей Глушко в разговоре с полицейскими признался, что эти женщины ему были малознакомы.

Немедленно поползли слухи о неверности Тарзана. Масла в огонь подлило выступление некой 28-летней модели, актрисы по имени Анастасия. Якобы это она была одной из тех дам. Вот только сама Настя заявила, что будто бы состояла в любовной связи с Сергеем Глушко. В качестве доказательства она даже обнародовала их интимную переписку.

По словам Анастасии, Наташа Королева, узнав о неверности мужа, просто решила отомстить, поэтому и отправилась в полицию. Молодая женщина уже обратилась за помощью к адвокату Вадиму Лялину. Тот в свежем интервью пожаловался, что его клиентка в сильнейшем стрессе и не желает ни с кем идти на контакт. Сообщается, будто Наташа Королева даже угрожает Анастасии. Это сказал сам адвокат.

Что касается самих артистов, то Сергей Глушко потребовал от СМИ перестать обсуждать его личную жизнь, отметив, что многие данные не соответствуют действительности. А Наташа Королева рассказала, что в ее дом злоумышленники пробрались для сбора личной информации с целью использования для шантажа и распространения порочащих сведений. Интересно, что артистка также попросила СМИ не покупать материалы о личной жизни артистов, полученных преступным путем, и не распространять личную информацию.

Но тут неожиданный поворот. Адвокат Вадим Лялин заявил, что Наташа Королева и Сергей Глушко не могут запретить публиковать СМИ то, что находится в свободном доступе. А еще он отметил, что если стороны конфликта подали заявления в правоохранительные органы, то они попадают под действие статьи о ложном доносе. "Если окажется, что заявление о краже подано с признаками оговора и или клеветы, соответственно, заявители будут также привлечены к уголовной ответственности", – объявил помощник предполагаемой любовницы стриптизера.

Отметим, что сами Наташа Королева и Сергей Глушко приняли неожиданное решение в данной ситуации. Они максимально дистанцировались от скандала. Супруги даже уехали за границу. Теперь артистка публикует идиллические кадры с мужем, на которых они демонстрируют полнейшее взаимопонимание.