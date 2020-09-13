Бледанс пообещала выдать тайну Козловского за деньги

Эвелина Бледанс прокомментировала слух о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Актриса не стала скрывать, что близко общается с родственником звезды фильма "Викинг", поэтому знает многое.

Недавно Данилу Козловского и Оксану Акиньшину видели в Турции. Очевидцы сняли на видео, как актеры загорали на шезлонгах возле отеля в Бодруме. Спустя несколько дней их заметили в московском кинотеатре. Пара пыталась не привлекать к себе внимание, поэтому покинула здание до того, как сеанс закончился, через боковой выход.

Многие уверены, что актеры намеренно провоцируют появление слуха о романе, чтобы привлечь внимание к своим персонам и к фильму с их участием, который скоро покажут на больших экранах. В киноленте "Чернобыль" Оксана и Данила сыграли главные роли. Более того, Козловский выступил в качестве режиссера.

Эвелина Бледанс не исключает, что Оксана и Данила на самом деле встречаются. "В жизни может быть все", – сказала она, а также добавила, что может узнать подробности. На данный момент Эвелина общается с близким родственником Козловского. Правда, за информацию Бледанс хочет получить деньги.

Напомним, в марте этого года Ольга Зуева родила от Данилы дочь Оду Валентину. Актриса находится в США и пока никак не комментирует роман отца ее наследницы с коллегой.