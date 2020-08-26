"Слезы рекой": Климова воссоединилась с бывшим мужем

Дочь Екатерины Климовой Елизавета окончила школу. Актриса и ее экс-супруги Илья Хорошилов встретились на выпускном наследницы.

В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала кадры с выпускного дочки. На семейном снимке девушка стоит рядом с родителями.

"Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы. Спасибо школе за все! А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь", – написала эмоциональный пост звезда театра и кино. Поклонники Екатерины Климовой поздравили 18-летнюю дочь знаменитости с важным событием, адресовав ей множество теплых слов.

Многие отметили, что Лиза растет настоящей красавицей – вся в мать. "Доченька очень похожа на маму, такая же умница и красавица", "Успехов, счастья и покорения новых вершин!" – высказались подписчики Екатерины Климовой.

Напомним, Екатерина Климова и Илья Хорошилов познакомились, когда будущей актрисе было 15 лет. Однако через год после рождения дочери актриса влюбилась в коллегу – Игоря Петренко. Артистка развелась с первым мужем в 2004 году. Несмотря на тяжелый разрыв, экс-супруги сохранили дружеские отношения и регулярно встречаются на важных для Лизы событиях.

Екатерина Климова была замужем три раза. Вторым супругом звезды стал Игорь Петренко, а третьим Гела Месхи. Как писали "Дни.ру", в июле актриса намекнула на перемены в личной жизни. Звезда вновь влюблена и счастлива. Екатерина Климова заявила, что не хочет делать сенсацию из новых отношений. Она живет полной жизнью и занимается любимым делом.