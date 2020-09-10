Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Дочь Ефремова в подробностях поведала о чудовищных издевательствах

Дочь Ефремова в подробностях поведала о чудовищных издевательствах

Анна Мария Ефремова. Кадр youtube.com
Анна Мария Ефремова решилась на откровенный разговор. Девушка призналась, что в детстве на нее часто поднимала руку мать.
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В браке с Ксенией Качалиной у Михаила Ефремова родилась дочь Анна Мария. Когда актеры развелись, девочка осталась жить с матерью, которая пристрастилась к алкоголю. Также Качалина была увлечена сожителями, поэтому не заботилась о наследнице. Она даже кормила ее редко.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

В ютуб-шоу "Между нами" Анна Мария рассказала, что мать избивала ее под песни Земфиры. Качалина включала музыку ранним утром и нападала на дочь. Ефремова по сей день с ужасом вспоминает о пережитом.

Девушка понимает, что именно поэтому у нее появились комплексы. Также у Анны Марии наблюдаются зависимости. Правда, безобидные. Например, Ефремова очень любит есть сладкое, ведь оно помогает справляться со стрессом.

Анна Мария хорошо относится к своему отцу. Михаил всегда говорил в адрес наследницы только теплые слова, признавался в любви и помогал деньгами. Правда, актер редко приезжал к дочери: лишь раз в месяц.

Напомним, на этой неделе Ефремову вынесли приговор за смертельное ДТП: восемь лет колонии общего режима. Артист находится в подавленном состоянии, поскольку не ожидал такого решения суда.

Автор: 10 сентября 2020, 08:42 Источник: YouTube-канал "Между нами" ✓ Надежный источник
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