Пока Асмус греется в Геленджике: Харламов отправил дочь в первый класс

В этом году Настя пошла в первый класс. На торжественной линейке рядом с ней был только отец.
Известно, что сейчас Кристина Асмус находится в Геленджике. У нее там съемки, которые продлятся целый месяц. Поэтому она не сможет поддержать дочь в столь волнительный момент.
Резидент Comedy Club опубликовал трогательное фото в "Инстаграм". На снимке оба стоят на фоне школы. То ли от пандемии, то ли от нервов и хлопот, Харламов заметно похудел.
Подписчики, конечно, не могли не заметить отсутствия звездной матери девочки.
"Маме некогда", – колко написали они в комментариях.
В этом году 1 сентября многие звезды повели своих наследников в школу. Первоклассниками стали Саша Плющенко, двойняшки Гарри и Лиза Галкины, Тимофей Прилучный.
Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус этим летом объявили о разводе. Их брак просуществовал восемь лет.
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