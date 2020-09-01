Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Вторник
1 сентября
Лента новостей
18:25
Бородина прокомментировала отсутствие штанов на школьной линейке дочери
18:11
Путин примет в широкие объятия: озвучен сценарий воссоединения с Белоруссией
17:53
"Очиститься от метаний и зависимостей": звезда сериала "Ольга" Юра Борисов рассказал о наркотиках и фанатичной вере
17:44
Гузеева поженит белок в эфире Первого канала
17:43
Пока Асмус греется в Геленджике: Харламов отправил дочь в первый класс
17:17
"Расстрелять": суд завершил изучение доказательств по делу Ефремова
17:10
"Депрессия сменилась манией": психиатр рассказал о запоях Легкоступовой
17:10
Политолог: Запад хочет использовать Белоруссию как антироссийский таран
17:03
Популярный актер сбросил 17 килограммов ради третьего сезона сериала "Бывшие"
16:55
"Я бы уже вернулся": принц Гарри рассказал о трудностях жизни в США
16:47
Звезда "Дома-2" Лисова родила второго ребенка
16:46
Стало известно о проблемах со здоровьем у беременной Подольской: не могла встать
16:36
В Петербурге мужчина выстрелил оппоненту в лицо из газового пистолета
16:32
Дженсен Эклс расчувствовался из-за сценария финального эпизода сериала "Сверхъестественное"
16:30
Володин высоко оценил роль Госсовета в системе власти России
16:17
Певец Юлиан о "мафии" Пугачевой: Всем дорогу перекрыла
16:12
"Излишняя худоба": Лазарев напугал резким снижением веса
16:10
Муж Пелагеи хочет бежать из России: Червячок внутри сидит и точит
15:54
Лукашенко предупредил о резне после прихода оппозиции к власти
15:49
"Не сразу узнал": Елена Валюшкина превратилась в дерзкую блондинку
15:44
Детей Пугачевой и Галкина отправили на психолого-логопедическую экспертизу
15:40
Умер бывший главный тренер "Спартака" Милош Ржига
15:33
Эксперт раскрыл местонахождение Ефремова в момент ДТП
15:23
Малышева назвала не понимающих смысл карантина дебилами
15:21
Нацепившая странный парик Алентова изменилась до неузнаваемости
15:19
Эксперт: Лукашенко готов к вводу "вежливых людей" в Белоруссию
15:17
Актриса популярных американских сериалов оказалась реальным агентом спецслужб
15:10
Долги и кредиты: Легкоступова перед смертью осталась без копейки
15:07
"Он ее просто угробил!": всплыли шокирующие данные о зависимости у Легкоступовой
14:48
В Подмосковье потушили пожар на складе
14:41
"Меня накрывает": Пригожин соскучился по временам своей юности
14:38
Народ не оценил внешний вид сына-первоклассника Рудковской
14:37
Раскрыта причина смерти писателя Крапивина
14:35
Скончался пролежавший пять лет "овощем" экс-солист группы "Фристайла"
14:33
Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для западных стран
14:25
Снова вместе? Прилучный и Муцениеце засветились вдвоем на торжестве
14:14
"Простите меня": Охлобыстин горько пожалел о сделанном заявлении
14:12
Некоторым российским пенсионерам доплатят по 5 тысяч рублей
14:08
Путин высказался о переходе на дистанционное образование в России
13:45
Джигурда готов выдать управлявшего машиной Ефремова человека
13:33
Найдено объяснение обидному провалу Пугачевой
13:32
"Подарил одну розочку": актеры сериала "Универ" помирились в интимной обстановке
13:20
"Богатого мужа я тебе и без школы найду!": Кравец заперла дома бьющуюся в припадке дочку
13:02
У белорусской оппозиции остался единственный шанс победить Лукашенко
12:59
Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее отечество
12:56
Новый выход Лукашенко с автоматом высмеяли в Сети
12:55
"Просто не узнать!": изменившийся муж Алсу поразил россиян
12:53
Под Москвой загорелась квартира
12:47
"Буду Раисой Максимовной": стало известно о связи Хаматовой с Горбачевым
12:40
Звезда фильма "Ворошиловский стрелок" Шевченков рассекретил внебрачную дочь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская сделала предупреждение Путину
Лукашенко нашел способ покончить с протестами
Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
Как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием: похоронные венки и тыквы с намеком
"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест
Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти
Шоу-бизнес
Пока Асмус греется в Геленджике: Харламов отправил дочь в первый класс

Пока Асмус греется в Геленджике: Харламов отправил дочь в первый класс

Гарик Харламов. Фото: instagram.com/garikkharlamov/
Юморист Гарик Харламов один пошел на школьную линейку своей дочери от Кристины Асмус. Мамы девочки на мероприятии не было.
прочитано 233 раза

В этом году Настя пошла в первый класс. На торжественной линейке рядом с ней был только отец.

ПО ТЕМЕ

Харламов поиздевался над Асмус после развода

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Известно, что сейчас Кристина Асмус находится в Геленджике. У нее там съемки, которые продлятся целый месяц. Поэтому она не сможет поддержать дочь в столь волнительный момент.

Резидент Comedy Club опубликовал трогательное фото в "Инстаграм". На снимке оба стоят на фоне школы. То ли от пандемии, то ли от нервов и хлопот, Харламов заметно похудел.

Подписчики, конечно, не могли не заметить отсутствия звездной матери девочки.

"Маме некогда", – колко написали они в комментариях.

В этом году 1 сентября многие звезды повели своих наследников в школу. Первоклассниками стали Саша Плющенко, двойняшки Гарри и Лиза Галкины, Тимофей Прилучный.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус этим летом объявили о разводе. Их брак просуществовал восемь лет.

1 сентября 2020, 17:43 Источник: Instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для западных стран
У белорусской оппозиции остался единственный шанс победить Лукашенко
Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее отечество
В России назвали способ решения кризиса в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Депрессия сменилась манией": психиатр рассказал о запоях Легкоступовой
"Я бы уже вернулся": принц Гарри рассказал о трудностях жизни в США
Звезда "Дома-2" Лисова родила второго ребенка
Стало известно о проблемах со здоровьем у беременной Подольской: не могла встать

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

"Паскудникам!": Певцов впал в ярость из-за грязной лжи

Артист сделал важное заявление
Политика

Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее отечество

Президент сделал заявление
Шоу-бизнес

"Просто не узнать!": изменившийся муж Алсу поразил россиян

Ян Абрамов сильно похудел
Шоу-бизнес

Снова вместе? Прилучный и Муцениеце засветились вдвоем на торжестве

После громкого развода звезды снова вместе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+