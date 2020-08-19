После развода с Харламовым Асмус ждет карьера в стриптизе

В приложении действует несколько критериев, по которым оценивается вероятное будущее. Искусственный интеллект определяет примерный возраст, капитал, который человек накопит за жизнь, количество детей, профессию мужа или жены, а также страну, где пройдет старость.
Приложением уже воспользовались несколько российских знаменитостей. Например, Ольга Бузова, если верить "Градиенту", продолжит карьеру в музыке. Последние годы жизни девушка проведет в России, заработав при этом 17 миллионов долларов. Скоро у звезды появятся двое детей и муж-политик. Певица отметила, что была бы рада стать мамой.
Ксения Бородина уже воспитывает двоих дочек, но приложение уверено, что у ведущей "Дома-2" будут еще дети. Деятельность супруга звезды "Градиент" определяет как "бизнесмен", и это соответствует реальности. Старость артистка также проведет в России.
А вот будущее Кристины Асмус после развода с Гариком Харламовым неоднозначно. Искусственный интеллект предсказал девушке работу в стриптизе, а также троих детей и мужа-философа. Заработать на танцах с шестом звезда фильма "Текст" сможет порядка 220 миллионов долларов.
Девушку Тимати, судя по "Градиенту", ждет будущее в политике – она станет мэром, а ее супруг и вовсе займет пост президента. Старость Анастасия Решетова проведет в Швейцарии, где очень кстати будут те 96 миллионов долларов, которые "нагадало" приложение.
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