После развода с Харламовым Асмус ждет карьера в стриптизе

Некоторые звезды отечественной эстрады решили на себе попробовать приложение с "предсказаниями". Мобильный агрегатор "считывает" по фотографии, какое будущее ждет человека. Так, Кристине Асмус выпала работа в стриптизе.

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