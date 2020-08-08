Спустился с небес на землю: Тимати сменил частные рейсы на экономкласс

Многочисленные поклонники заметили Тимати на борту самолета, осуществляющего рейс Афины – Салоники. Примечательно, что клиенты авиакомпании увидели, как известный музыкант вместе с ними расположился в эконом-классе.
Теперь ярые фанаты певца гадают, почему он решил выйти из зоны комфорта и спуститься с небес к простым смертным. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что у звезды закончились деньги на аренду личного борта.
Нашлись и те, кто высмеял поступок Тимати. Поклонники недоумевают, неужели их кумир стесняется в России показаться слишком простым, а за границей не считает нужным соответствовать звездному статусу.
Несмотря на то, что певец сменил люксовый отдых на более бюджетный вариант, его новая возлюбленная продолжает хвастаться шикарными условиями в Сен-Тропе.
Анастасия Решетова продемонстрировала в личном блоге в "Инстаграм", как проходит ее обычный день на заграничном курорте. Общественность выяснила, что модель плавает с маленьким сыном на яхте. Отметим, что аренда водного транспортного средства обходится в миллион евро за неделю.
Кто является главным спонсором отдыха Решетовой все еще неизвестно. Если отец ее ребенка все же оказывает финансовую поддержку, то теперь становится ясно, почему Тимати стал экономить на собственных перелетах.
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тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
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