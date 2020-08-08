Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Спустился с небес на землю: Тимати сменил частные рейсы на экономкласс

Спустился с небес на землю: Тимати сменил частные рейсы на экономкласс

Тимати. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, что рэпер Тимати отказался от частного самолета на отдыхе в Греции. Музыкальный продюсер решил лишний раз не тратить баснословные суммы и пересел на время в эконом-класс.
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Многочисленные поклонники заметили Тимати на борту самолета, осуществляющего рейс Афины – Салоники. Примечательно, что клиенты авиакомпании увидели, как известный музыкант вместе с ними расположился в эконом-классе.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Теперь ярые фанаты певца гадают, почему он решил выйти из зоны комфорта и спуститься с небес к простым смертным. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что у звезды закончились деньги на аренду личного борта.

Нашлись и те, кто высмеял поступок Тимати. Поклонники недоумевают, неужели их кумир стесняется в России показаться слишком простым, а за границей не считает нужным соответствовать звездному статусу.

Несмотря на то, что певец сменил люксовый отдых на более бюджетный вариант, его новая возлюбленная продолжает хвастаться шикарными условиями в Сен-Тропе.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Анастасия Решетова продемонстрировала в личном блоге в "Инстаграм", как проходит ее обычный день на заграничном курорте. Общественность выяснила, что модель плавает с маленьким сыном на яхте. Отметим, что аренда водного транспортного средства обходится в миллион евро за неделю.

Кто является главным спонсором отдыха Решетовой все еще неизвестно. Если отец ее ребенка все же оказывает финансовую поддержку, то теперь становится ясно, почему Тимати стал экономить на собственных перелетах.

Автор: 8 августа 2020, 10:53 Источник: Telegram-канал "Только никому" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальные романы рэпера Тимати

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