Фото Штурм с голой грудью возмутило народ

Наталья Штурм стремительно ворвалась в информационное пространство после того, как начала публиковать на своей странице в "Инстаграм" весьма откровенные снимки. Так звезда 90-х вновь заставила о себе говорить.
После целого шквала фотографий с голой грудью, певица, как успели заметить некоторые подписчики, несколько "сбавила обороты", Последний снимок, появившейся на ее странице в "Инстаграм", заставил задуматься о том, что Наталья Штурм возвращается к истокам.
Она опубликовала кадр с полностью обнаженной грудью. Сопроводила певица фотографию невинным вопросом, куда ей съездить отдохнуть на выходные.
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни стали перечислять места в России, достойные посещения. Вторые же спешили поделиться восхищением от той картины, которая предстала перед их глазами.
Впрочем, оказалась заметна и третья группа комментаторов. Они не стали скрывать своего возмущения от "пошлых" по их мнению снимков.
"Взрослая старая тетка а все в девочку играет!", "Здесь как всегда... в борделе забыли дверь прикрыть", – заметили недовольные. Кто-то и вовсе посоветовал Наталье Штурм сходить к психиатру.
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