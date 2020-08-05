Анастасия Заворотнюк сильно изменилась из-за страшной опухоли

Год назад стало известно, что Анастасия Заворотнюк смертельно больна. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с опухолью головного мозга. Говорят, в результате интенсивного лечения артистка сильно изменилась.

Последний раз страна видела Анастасию Заворотнюк весной прошлого года. Эффектная актриса вместе с мужем, известным фигуристом Петром Чернышевым, дочерью Анной, сыном Майком и матерью Валентиной Борисовной приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала.

Выяснилось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" осенью 2018 года родила дочь Милу. На фото семья сияла от счастья, снимки сопровождали интервью артистки. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что Анастасия больна.

С тех пор Заворотнюк не выходила в свет. А после того, как стало известно о страшном заболевании, в Сети не появилось ни одного ее нового снимка. В мае в ходе совещания по развитию генетических технологий с президентом России Владимиром Путиным директор ФГБУН "Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук" Александр Макаров озвучил диагноз Анастасии Заворотнюк – "глиобластома".

Говорят, актрису лечат вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для нее. "Они распознают чужаков и обучают иммунную систему их атаковать", – уточнил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Поклонники хотели бы хоть одним глазком увидеть любимую артистку. В Сети судачат, что Анастасия сильно изменилась. "Она все понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", – сообщила бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова. Якобы из-за химиотерапии у Заворотнюк изменились даже цвет и состояние кожи.