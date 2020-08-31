Билан рассказал о прибавлении и показал малышей: Многодетный отец!

Как оказалось, у артиста случилось пополнение в семействе. Недавно музыкант прикормил бездомную кошку, которая пришла к его особняку. Подопечный Яны Рудковской заявил, что она стала заглядывать все чаще, а в какой-то момент настолько прониклась к нему, что привела котят. Малыши вместе с мамой теперь живут во дворе Димы Билана.
В личном блоге артист показал видео с кошкой и детенышами. Они жалобно мяукают, а затем с наслаждением поглощают корм, который им поставили. Как отметил в шутку музыкант, он не знает, что со всем этим делать.
Поклонники остались без ума от котят. Фанаты посоветовали Диме Билану оставить их у себя и заняться воспитанием потомства. "Ну все, Дима вы теперь многодетный отец! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нянчить !!! Киса знает к кому пушистых приводить", "Пристраивать и любить!)", "Оставляйте себе)))) такое счастье не к каждому приходит", "Какие они милые! Теперь точно Ваши", – написали в комментариях.
Напомним, после известия о госпитализации Димы Билана в Сети появилась информация, что причина пневмонии в другой болезни. Уже несколько лет ходят слухи о том, что у артиста ВИЧ. Именно поэтому музыкант так часто попадает в больницу. Также у певца проблемы с желудком и спиной – не так давно у звезды диагностировали пять межпозвоночных грыж.
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