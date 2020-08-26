"У тебя башню снесло": конвульсии Асмус в парике попали на видео

В кадре артистка запечатлена в черном парике. На лице знаменитости вызывающий макияж. Перед камерой Кристина Асмус играет с локонами под песню исполнителя Niletto "Ты такая красивая".
Пользователей Сети конвульсии звезды сериала "Интерны" встревожили. Некоторые подписчики осудили поведение актрисы.
"Кристинка у тебя башню снесло😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нажралась, веди себя прилично", "Я думала ногтем глаз выколешь😁", "Кристина, не делайте так больше. Совсем без косметики и тем более парика вы намного красивее)", "Совсем спятила девочка уже...", "Интересный образ 😉👍👍👍. Даже не узнала сразу 😊", "Воу воу, полегче🔥", – писали интернет-пользователи.
Многие поклонники посчитали, что Кристина Асмус таким образом переживает крах брака с юмористом Гариком Харламовым. Кто-то в шутку предположил, что артистка пытается обратить на себя внимание экс-супруга.
Напомним, что о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус стало известно в начале лета. Знаменитости сообщили печальную новость в соцсетях. Первое время общественность считала это шуткой.
Кристина и Гарик были в браке восемь лет. У пары есть общая дочь Анастасия. Решение артистов расстаться не было спонтанным, пара обдумывала его целый год.
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