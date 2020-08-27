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Красавица-жена нанесла неожиданный удар дочери Дмитрия Тарасова

Красавица-жена нанесла неожиданный удар дочери Дмитрия Тарасова

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94
Суд встал на сторону Анастасии Костенко. Модель потребовала алименты с мужа, футболиста Дмитрия Тарасова.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились зимой 2018 года, а уже летом у них родилась дочь Милана. В начале февраля у супругов появилась вторая дочь Ева. Ради Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вместе с детьми отправилась жить в Казань, где футболист играет за клуб "Рубин".

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Со стороны кажется, что эта семья гармонична и ничто не нарушает ее покоя. Тем удивительнее прозвучала новость о том, что Анастасия Костенко подала в суд на Дмитрия Тарасова. Самое интересное, что о разводе речи не идет. Модель потребовала алименты на своих двоих детей. Недавно суд удовлетворил ее желание.

Говорят, кажущееся странным решение Анастасии Костенко на самом деле легко объяснимо. Дело в том, что Дмитрий Тарасов платит большие алименты на содержание старшей дочери Ангелины. Он отдает первой жене четверть своих доходов плюс 104 тысячи рублей сверху. Такой расклад совершенно не устраивает Анастасию Костенко (а может, и его самого). Именно поэтому она и подала иск в суд.

Ожидается, что теперь футболист подаст иск в суд на обжалование алиментов для старшей дочери, требуя уменьшить сумму. С Ангелиной Дмитрий Тарасов почти не общается. Из-за конфликта с бывшей женой он не навещает наследницу и редко вспоминает о ней в социальных сетях.

В Сети злые языки обсуждают, что, вероятно, такой финт был совершен после обсуждения вопроса с опытным специалистом, который и мог посоветовать Костенко и Тарасову такой вариант. Впрочем, еще говорят, что на такой шаг супругов толкнуло незавидное финансовое положение.

Автор: 27 августа 2020, 10:14 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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