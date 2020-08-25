Какой ужас! Прыгнувшую в воду сестру Димы Билана утянуло на дно роскошное платье

На съемках клипа младшей сестры Димы Билана случилось ЧП. Нырнувшая в воду Анна запуталась в платье и не смогла самостоятельно выбраться.

Младшая сестра Димы Билана Анна Белан тоже решила строить карьеру в шоу-бизнесе. Новоиспеченная артистка взяла себе псевдоним Otana. По всей видимости, девушка старается делать все, чтобы не ассоциироваться с именитым братом.

На днях прошли съемки клипа на новую песню Анны под названием "Утопия". Певица призналась, что ей пришлось нелегко. По сюжету артистке нужно было с разбега прыгать в воду. На Анне было тяжелое роскошное платье с шлейфом. "Приходилось каждый дубль с прыжка падать в воду, на глубине задерживать дыхание, а потом резко выныривать", – сообщила она.

В какой-то момент что-то пошло не так. "В один из таких заплывов я запуталась в собственном платье и стала судорожно искать выход, пытаясь руками помочь себе освободиться от платья. Но под водой это сделать оказалось проблематично", – вспомнила певица.

Анне не удавалось выплыть на поверхность, и она стала тонуть. Можно представить, какой ужас она испытала. К счастью, один из членов съемочной группы заметил, что с молодой артисткой происходит что-то странное. Кто-то бросился в воду и вытащил Анну на поверхность.

"Когда меня достали из воды, я плохо понимала, что происходит. В голове все кружилось и темнело, пока меня приводили в чувство", – призналась сестра Димы Билана.

Главная идея клипа – психологическая зависимость от соцсетей. "Каждый из нас в той или иной мере зависит от виртуального мира", – отметила она. Анна Белан констатировала, что для многих сейчас намного важнее, кем человек является в виртуальном мире. При этом многие люди теряют связь с реальностью.

