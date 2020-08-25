Филипп Киркоров рухнул в воду на огромной скорости

Филипп Киркоров отправился в долгожданный отпуск. Артист вместе с детьми отдыхает в Греции.

Перед отпуском Филипп Киркоров сбросил несколько килограммов. Результат он недавно показал подписчикам, опубликовав снимок, на котором запечатлен в одних трусах. Лишний вес теперь не мешает артисту заниматься довольно экстремальными видами спорта.

Например, в Греции Киркоров решил освоить вейксерфинг. Певец стоял на доске в воде и держался за трос, присоединенный к движущейся лодке. Филиппу было необходимо отпустить веревку и попытаться удержать баланс на волнах, которые оставляет катер.

В лодке находились дети Киркорова, которые его поддерживали. Они советовали артисту, какую позу лучше принять, чтобы устоять на доске. В какой-то момент Филипп последовал совету сына, который уже опробовал вейксерфинг: певец отпустил веревку и упал в воду. От неожиданности дети закричали.

Происходящее снимали на видео, которым Филипп позже поделился с подписчиками. Пользователи Сети удивились смелости поп-короля, ведь не каждый в 53 года решится на такое. "Вы молодец!", "Вы вообще что-то знаете о старости?!", "Здорово получилось", – написали фолловеры.