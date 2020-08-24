"Жду Филиппа": диджей о возможной свадьбе с Киркоровым

Диджей призналась, что из-за короля российской эстрады отказывает мужчинам в интиме. Долгое время Гусева не заводит романов, В амурных фантазиях диджея только Филипп Киркоров.
"Я все жду Филиппа. Надеюсь, что он скоро уже созреет!" – цитирует знаменитость Пятый канал. Певец же исключает романтический подтекст своей связи с Катей Гусевой. А вот она делает недвусмысленные заявления подобного рода уже не впервые.
По словам диджея, она бы с радостью бы согласилась выйти замуж за Филиппа Киркорова, но он не проявляет инициативы. Артист относится к Гусевой с большой теплотой и доверием. Примечательно, что у девушки установилась близкая связь с детьми исполнителя. Катя ранее заявляла, что Мартин и Алла-Виктория иногда называют ее мамой.
Отметим, Филип Киркоров не любит говорить о личной жизни. Он избегает сплетен и пересудов по этому поводу. После развода с Аллой Пугачевой ходили слухи о том, что певец крутил роман с Ани Лорак, Анной Седоковой и даже с Ольгой Бузовой. Однако они не нашли подтверждения.
Как писали "Дни.ру", Филипп Киркоров является давним другом Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Он признавался, что всегда окажется рядом с Примадонной или юмористом, если тем будет необходима помощь. Но дружить домами со звездной четой король эстрады не станет, потому что "это было бы странно".
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