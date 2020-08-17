Киркоров удивил Бондарчук необычным свадебным подарком

Филипп Киркоров оригинально поздравил светскую львицу с важным событием в жизни. Он преподнес модели огромную картину.

Король отечественной эстрады заявил в своем "Инстаграм", что его подарок заряжен на успех, счастье и благополучие. По словам певца, это необычное полотно, а "картина-любовь".

Филипп Киркоров красиво поздравил пару Светланы Бондарчук и Сергея Харченко, пожелав, чтобы его яркий подарок стал украшением их дома и напоминал об их крепкой дружбе. Модели он отдельно пожелал дышать полной грудью и свободно и дерзко рисовать свою жизнь без "редакторских" пометок. Артист посетовал, что не может быть на их торжестве. Судя по всему, светская львица удивилась и обрадовалась подарку. "Дорогой, спасибо! Люблю! Ура!!!" – ответила она на поздравление Филиппа Киркорова.

Напомним, ранее 51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал 46-летний Сергей Харченко, директор дизайнерского агентства. Первым супругом знаменитости был режиссер и актер Федор Бондарчук.

Как писали "Дни.ру", 54-летний Филипп Киркоров не боится самых неожиданных образов и коллабораций. Все помнят его совместную работу с Егором Кридом. А недавно он снял клип с избранником Ольги Бузовой – рэпером Давидом Манукяном (DAVA). На презентацию работы король российской эстрады пришел с дредами на голове.