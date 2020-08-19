"Смотреть страшно!": Барановская оказалась на грани жизни и смерти

Юлия Барановская совершила рискованный шаг. Она поделилась пугающим видео, которое шокировало поклонников.

Телеведущая выложила в своем инстаграм-аккаунте ролик с экстремальным занятием. На кадрах знаменитость участвует вместе с 11-летней дочерью Яной в опасном аттракционе.

Юлия Барановская с наследницей полетели в пропасть на высоченной тарзанке. По словам звезды, девочка не боялась. С ней же побеседовали инструктора, после чего ведущая успокоилась. Она призналась, что думала свернуть с полпути.

Поклонники испугались за теледиву, ведь она оказалась на грани жизни и смерти. В то же время они восхитились мужеством Юлии Барановской. "Даже смотреть страшно", "Разрыв сердца просто", - высказались фолловеры.

Напомним, Юлия Барановская с тремя детьми находятся в Сочи. Семейство интересно проводит время, занимаясь необычными видами спорта. Так, знаменитость с наследниками уже посетили парк с экстремальными аттракционами.

Как писали "Дни.ру", дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яна профессионально занимается танцами. Она принимала участие в новом проекте Первого канала "Dance-революция", съемки которого пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.