Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Среда
19 августа
Лента новостей
14:24
Гагарина появилась на съемках девятого сезона шоу "Голос"
14:12
Лукашенко пообещал обеспечить оппозиционеров метлами и лопатами
14:09
"Празднуем": Толкалина перенесла тяжелую напасть
14:07
"Это личная катастрофа Лукашенко": эксперт рассказал о непоправимой ошибке Батьки
13:58
Звезда "Кухни" Мария Горбань заинтриговала намеком о беременности
13:51
Пуля в голову: умер еще один участник протестов в Белоруссии
13:47
"Неприятная неожиданность": Анастасия Волочкова получила удар в спину
13:44
Народ разнес в пух и прах новый клип Бузовой: Блевотина какая-то
13:25
Озвучен реальный диагноз Михаила Ефремова
13:19
"Вчера скалил зубы, а сегодня уволил половину труппы": Машкова требуют снять с должности худрука театра Табакова
13:07
Названы 10 самых частых и тяжелых последствий коронавируса
13:05
После развода с Харламовым Асмус ждет карьера в стриптизе
12:58
Ненадежный партнер? Что думает Путин о раскритиковавшем Россию Лукашенко
12:52
В России вынесли приговор серийному убийце, которого искали 20 лет
12:44
"Пугачева взревновала": Легкоступова утерла нос Примадонне
12:43
Сообщается о странных маневрах самолета Лукашенко недалеко от границы с Россией
12:39
"Смотреть страшно!": Барановская оказалась на грани жизни и смерти
12:33
Звезда сериала "Содержанки" Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов
12:26
Зюганов поддерживал черную от горя Болотову у гроба Губенко
11:57
В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности
11:46
Пытающиеся закрепиться в Голливуде Меган Маркл и принц Гарри сделали важный шаг
11:42
Политолог о переизбрании Лукашенко: Это будет катастрофа для белорусского народа
11:37
Вскрылись данные о погребальном венке Ефремова после инсульта
11:37
"Многие меня не поймут": Юлия Савичева оставила дочь за границей
11:23
Звезду Голливуда Микки Рурка похоронят в украинском селе
11:22
Театр "Содружество актеров Таганки" будет носить имя Николая Губенко
11:06
В России могут взлететь цены на компьютеры и ноутбуки
11:06
Павел Прилучный о своем изъяне: Если человек косячит три раза, я вычеркиваю его
10:55
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
10:51
Коронавирус в России за сутки выявлен у 4 828 человек
10:27
Число зараженных COVID-19 на планете превысило 22 миллиона
10:11
"Срежиссировал адвокат": приступ Ефремова в зале суда назвали постановкой
10:02
Названы самые безопасные российские регионы для отдыха во время пандемии
09:59
Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко
09:40
Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова
09:39
Тихановская обратилась к Евросоюзу: Поддержите пробуждение Белоруссии
09:19
"Хотят похоронить ее заживо": гримерку Дорониной во МХАТе разнесли
09:14
Роспотребнадзор счел опасной яблочную диету
08:53
Что стоит за неожиданным браком Валентины Легкоступовой
08:41
СМИ: в Минске обнаружили российский спецсамолет
08:31
Умер актер из "Звездного пути" Бен Кросс
07:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 августа 2020 года
06:49
Каменских разделась догола и вышла в поле
04:34
Пэрис Хилтон пережила переломный момент: Я привыкла играть персонажа
02:38
Борисова считает мужа Легкоступовой причастным к смерти артистки: Алкоголик и аферист!
00:09
53-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
22:04
Пашаев и Добровинский сцепились на слушании по делу Ефремова: Моя мама была приличной!
21:51
Белорусская оппозиция озвучила свою программу: разрыва с Россией не будет
21:50
В центре Москвы в бытовке нашли труп мужчины
21:41
В Петербурге после массовой драки скончался мужчина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии
Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии
Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
Что мешает победить протестующим в Белоруссии
Разворот на Запад или союз с Россией: что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко
Шоу-бизнес

"Смотреть страшно!": Барановская оказалась на грани жизни и смерти

Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Барановская совершила рискованный шаг. Она поделилась пугающим видео, которое шокировало поклонников.
прочитано 1277 раз

Телеведущая выложила в своем инстаграм-аккаунте ролик с экстремальным занятием. На кадрах знаменитость участвует вместе с 11-летней дочерью Яной в опасном аттракционе.

ПО ТЕМЕ

Барановская разрыдалась из-за прыгнувшей в пропасть дочери

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Юлия Барановская с наследницей полетели в пропасть на высоченной тарзанке. По словам звезды, девочка не боялась. С ней же побеседовали инструктора, после чего ведущая успокоилась. Она призналась, что думала свернуть с полпути.

Поклонники испугались за теледиву, ведь она оказалась на грани жизни и смерти. В то же время они восхитились мужеством Юлии Барановской. "Даже смотреть страшно", "Разрыв сердца просто", - высказались фолловеры.

Напомним, Юлия Барановская с тремя детьми находятся в Сочи. Семейство интересно проводит время, занимаясь необычными видами спорта. Так, знаменитость с наследниками уже посетили парк с экстремальными аттракционами.

Как писали "Дни.ру", дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яна профессионально занимается танцами. Она принимала участие в новом проекте Первого канала "Dance-революция", съемки которого пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

Автор: 19 августа 2020, 12:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская заобнимала Верника

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хватит пиарить лягушку -брошенку! Ни красоты, ни воспитания, ни образование!
1

Популярные темы форума

Политика

Белорусская оппозиция озвучила свою программу: разрыва с Россией не будет
Эксперт: Лукашенко нужно срочно делать Белоруссию частью России
Лукашенко объявил о попытке захвата власти оппозицией: Откровенно отвязанные нацисты
Оппозиция опровергла слова Лукашенко о пересчете голосов на выборах

Шоу-бизнес

"Неприятная неожиданность": Анастасия Волочкова получила удар в спину
Народ разнес в пух и прах новый клип Бузовой: Блевотина какая-то
Озвучен реальный диагноз Михаила Ефремова
"Вчера скалил зубы, а сегодня уволил половину труппы": Машкова требуют снять с должности худрука театра Табакова

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Неприятная неожиданность": Анастасия Волочкова получила удар в спину

Балерина не думала, что так получится
Шоу-бизнес

Народ разнес в пух и прах новый клип Бузовой: Блевотина какая-то

Артистка в восторге от своей работы
Шоу-бизнес

Что стоит за неожиданным браком Валентины Легкоступовой

Говорят, близкие певицы не одобрили эти отношения
Шоу-бизнес

Вскрылись данные о погребальном венке Ефремова после инсульта

Свидетель озвучил интересную информацию

Гороскоп

Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+