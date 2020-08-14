Барановская разрыдалась из-за прыгнувшей в пропасть дочери

Юлия Барановская с тремя детьми отдыхают в Краснодарском крае. Последние несколько дней семейство провело в Сочи. В начале недели телеведущая прокатилась на зиплайне. Глядя на эти кадры, кажется, что она нисколько не боится высоты. Однако фобия у Юлии все-таки есть.
Барановская не стала прыгать в пропасть на канате, а вот ее дочь с удовольствием опробовала аттракцион. Девочку зафиксировали специальными крепежами, привязали к веревке и столкнули вниз.
Яну переполняли эмоции от свободного падения протяженностью почти 100 метров, а Юлия не могла спокойно смотреть на это. "Стояла, снимала и плакала", – написала телеведущая в "Инстаграм" и опубликовала видео прыжка дочери.
Пользователи Сети восхитились отважностью Яны и смелостью Юлии, которая позволила девочке прыгнуть с такой высоты. "Я не смогла бы пустить своих детей", "Без такой мамы не было бы такой сильной духом девочки", "У меня сердце выпрыгнуло бы", – написали поклонники.
Напомним, что Яна Аршавина профессионально занимается танцами. Она принимала участие в новом проекте Первого канала "Dance-революция", съемки которого пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.
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