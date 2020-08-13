Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам

На Первой церемонии вручения наград STAR AWARDS'20 Бледанс получила приз в номинации "Магия голоса", Первой поздравил ее корреспондент "Дни.ру".
"Летом я побывал в прекрасном морском круизе, – похвасталась Эвелина. – Была в Сочи, в Крыму. Местные красоты и возможность проанализировать свою жизнь вдохновили меня на интересную идею. В итоге с 7 сентября я начинаю большой марафон "Играй не играя".
"Я вижу, как много представительниц прекрасного пола боятся заявить о себе, доживают свой женский век, так и не раскрыв своей сексуальности, – вздыхает Бледанс. – Я хочу им помочь избавиться от комплексов, зажатости, стеснения, нелюбви к себе. Практические занятия, актерские тренинги, специальные упражнения – все это поможет женщине расцвести, стать желанной".
"Надень на себя красивую Женщину" – такой девиз у этого большого 21-дневного марафона. Причем большое внимание на этом ликбезе по этике и психологии семейной жизни опытная Эвелина обещает уделить интимной сфере. "Я научу женщин получать удовольствие в постели, дарить радость мужчине, любить и слышать свое тело, – говорит Бледанс. – Секс – это большая и важная часть нашей жизни, но не у всех женщин с ней все в порядке. А я, как человек опытный, могу помочь решить какие-то проблемы".
"Это такое большое событие, к которому я так долго готовилась, что по значимости сравнивала бы его с родами, – улыбается Эвелина. – Да, вот сейчас я "на сносях", но уже 7 сентября долгожданный "ребеночек" появится на свет".
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