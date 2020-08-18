Пашаев и Добровинский сцепились на слушании по делу Ефремова: Моя мама была приличной!

Доказательства со стороны гособвинения и адвоката семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского представлены. Но о завершении судебного процесса по делу Михаила Ефремова говорить еще рано. Скоро своими доводами поделится защита актера.

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