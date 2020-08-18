Пашаев и Добровинский сцепились на слушании по делу Ефремова: Моя мама была приличной!

На последнем судебном заседании Александр Добровинский представил иски от потерпевших в деле Михаила Ефремова. Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова потребовали от актера компенсацию в один рубль, пояснив, что в мире нет таких денег, которые восполнят их утрату. Старший сын погибшего в аварии, напротив, хочет от артиста 6,5 миллионов.
Младший наследник Захарова Валерий на слушании заявил, что согласен лишь на суровый приговор Ефремову. Вдова Маргарита, которая является майором МВД в запасе, назвала актера убийцей.
В какой-то момент адвокат Михаила Олеговича Эльман Пашаев хотел обнародовать интересные подробности, поэтому попросил суд послушать аудиозапись, которая была сделана во время его телефонного разговора с Валерием.
Добровинский оказался против этой затеи, предположив, что запись может оказаться смонтированной. После этого между юристами началась перепалка.
"Ваша мама плохо вас воспитывала!", – сказал Добровинский перебившему его Пашаеву. "Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!", – бросил защитник Ефремова в ответ оппоненту.
Следующее судебное заседание состоится 19 августа. На нем Эльман Пашаев сможет представить материалы в защиту Михаила Олеговича.
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