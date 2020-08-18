Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Пашаев и Добровинский сцепились на слушании по делу Ефремова: Моя мама была приличной!

Пашаев и Добровинский сцепились на слушании по делу Ефремова: Моя мама была приличной!

Михаил Ефремов. Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Доказательства со стороны гособвинения и адвоката семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского представлены. Но о завершении судебного процесса по делу Михаила Ефремова говорить еще рано. Скоро своими доводами поделится защита актера.
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На последнем судебном заседании Александр Добровинский представил иски от потерпевших в деле Михаила Ефремова. Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова потребовали от актера компенсацию в один рубль, пояснив, что в мире нет таких денег, которые восполнят их утрату. Старший сын погибшего в аварии, напротив, хочет от артиста 6,5 миллионов.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Младший наследник Захарова Валерий на слушании заявил, что согласен лишь на суровый приговор Ефремову. Вдова Маргарита, которая является майором МВД в запасе, назвала актера убийцей.

В какой-то момент адвокат Михаила Олеговича Эльман Пашаев хотел обнародовать интересные подробности, поэтому попросил суд послушать аудиозапись, которая была сделана во время его телефонного разговора с Валерием.

Добровинский оказался против этой затеи, предположив, что запись может оказаться смонтированной. После этого между юристами началась перепалка.

"Ваша мама плохо вас воспитывала!", – сказал Добровинский перебившему его Пашаеву. "Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!", – бросил защитник Ефремова в ответ оппоненту.

Следующее судебное заседание состоится 19 августа. На нем Эльман Пашаев сможет представить материалы в защиту Михаила Олеговича.

Автор: 18 августа 2020, 22:04 Источник: НСН ✓ Надежный источник
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